Iğdır Valisi Ercan Turan, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Turan, "Yılın Kareleri" oylamasında AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin çektiği, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk" fotoğrafına oy veren Turan, "Gazze: Kanıt" seçkisinde ise Belal Khaled'in "Anneye bakış" karesini seçti.

Turan, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz", "haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", spor kategorisinde de Elif Öztürk Özgöncü'nün "Bisikletçiler" fotoğraflarını oyladı.

Vali Turan, fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu belirterek, Anadolu Ajansı muhabirlerine teşekkür etti.