Iğdır Valisi Ercan Turan, Nisan Ayı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Iğdır Valisi Ercan Turan, Nisan Ayı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı düzenledi

Iğdır Valisi Ercan Turan, Nisan Ayı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı düzenledi

Iğdır Valisi Ercan Turan, İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerin katıldığı 'Nisan Ayı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı' düzenledi. Vali Turan, toplantıda yaptığı konuşmada, güvenliğin ve kamu düzeninin önemine vurgu yaparak, emniyet ve jandarma birimlerinin yaptığı çalışmaları paylaştı. Toplantıda, aranan şahısların yakalanması, asayiş suçlarından tutuklamalar, göçmen kaçakçılığıyla mücadele, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar, kaçakçılıkla mücadele, uyuşturucuyla mücadele ve trafik güvenliği konuları ele alındı.

08.05.2024 15:09
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Iğdır Valisi Ercan Turan, "Nisan Ayı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Valilikte düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

Vali Turan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'na girerken güçlü bir Türkiye için ve güçlü bir Iğdır için güvenliğin, kamu düzeninin ne kadar önemli olduğunu bildiklerini söyledi.

Bu anlamda emniyet ve jandarma birimlerinin etkin şekilde hizmetlerini sürdürdüğünü ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"69 aranması olan şahıs yakalanmış, çeşitli asayiş suçlarından 16 şahıs tutuklanmıştır. 48 düzensiz göçmen yakalanarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmiş, 4 göçmen kaçakçısı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 21 küçük, 1 orta çaplı olmak üzere toplam 22 operasyon icra edilerek terör örgütü PKK'ya ait muhtemel sığınak, mağara ve barınma alanları kontrol edilmiştir. Gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında ise 9 bin 630 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 602 litre kaçak akaryakıt, 2 elektronik sigara, 552 kilogram tütün, 1 tabanca, 16 cep telefonu, 7 eski eser, 1 sahte ehliyet başta olmak üzere çok sayıda suç unsuru ele geçirilmiş, 61 şüpheliye işlem yapılmıştır. Nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir."

Güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadeledeki çalışmalarına değinen Turan, "Bu kapsamda 16 gram esrar, 143 gram metamfetamin, sentetik ecza maddeleri ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda adli makamlara intikal ettirilen 12 şüpheli şahıstan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir." dedi.

Trafik düzeninin ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik de ekiplerin sıkı çalışma yürüttüğüne işaret eden Turan, il genelinde trafik birimlerince 28 bin 951 araç ve sürücünün kontrol edildiğini, kurallara uymayanlara toplam 6 milyon 328 bin 481 lira cezai işlem uygulandığını ve 86 aracın trafikten menedildiğini dile getirdi.

Emniyet ve jandarma tarafından sürdürülen projeleri anlatan Turan, "Terörle Mücadele birimlerimizce 134 öğrenciye, Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerimizce 1280 anneye bilgilendirme yapılmış, trafik birimlerimizde 404 öğrenciye trafik dedektifi eğitimi, 574 sürücüye güvenli sürüş eğitimi, 203 öğrenciye güvenli okul yolu eğitimi, 116 öğrenciye güvenli bisiklet kullanımı eğitimi verilmiştir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ercan Turan, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır Valisi Ercan Turan, Nisan Ayı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı düzenledi - Son Dakika

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