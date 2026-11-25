Iğdır Halk Eğitim Merkezinde kadınlar, Karabağ Zaferi'nin sembolü haline gelen Har-ı Bülbül çiçeği figürlü takı ve hediyelik eşyalar üreterek hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Iğdır Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan atölyede bir araya gelen 28 kadın, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Şuşa şehrinde yetişen ve bülbüle benzetilen şekliyle tanınan Har-ı Bülbül çiçeği figürünü kullanarak el emeğiyle çeşitli ürünler hazırlıyor.

Kadınlar, pul ve boncuk işleme, epoksi ve ahşap yakma teknikleriyle, broş, yaka rozeti, magnet, kitap ayracı, taç, küpe ve kolyeler üretiyor. Ürünlerini satarak gelir elde eden kadınlar, hem yeni beceriler kazanıyor hem de el sanatları alanında meslek edinme fırsatı buluyor.

Türkiye'nin farklı illerinden talep gören Har-ı Bülbül aksesuarları, Nahçıvan, Azerbaycan ve İran'a da gönderiliyor.

"En yaygın broşlarda kullanıyoruz"

Usta öğretici Zeynep Duman, AA muhabirine, Har-ı Bülbül'ün Karabağ Zaferi'ni ve bu sırada şehit düşen askerleri simgelediğini söyledi.

Har-ı Bülbül'ün "vatan sevdası"nı anlatan bir sembol haline geldiğini belirten Duman, "Çeşitli alanlarda ve sanatlarda çalışmalarımızı yapıyoruz, atölyemizde üretimlerimizi yapıyoruz. Türkiye'nin birçok yerine siparişlerimizi gönderiyoruz. Şu an da yoğun bir sipariş dönemindeyiz." dedi.

Atölyede üretime katılan kadınların aile ekonomilerine katkı sunduğunu anlatan Duman, "Bunun dışında meslek de edinmiş oluyorlar. Halk Eğitim üzerinden kurslarımız olduğu için buradan aldıkları sertifikalarla sonrasında meslek edinme olanağına da ulaşmış oluyorlar." diye konuştu.

Ürünlere ilişkin bilgi veren Duman, "Şu anda en yaygın broşlarda kullanıyoruz. Pul boncuk işleme sanatı olarak geçiyor. Broşlar, taçlar, kolyeler, bunları pul boncuk işlemeyle yapıyoruz. Onun dışında epoksi çalışmalarımız var. Anahtarlıklar, magnetler, kitap ayraçları, kolyeler, küpeler gibi birçok alanda epoksi çalışmalarımız da var. Pirografi çalışmalarımız da var. Odaları süsleyecek tablolar yapıyoruz, pirografi deseni ile Har-ı Bülbül'ü üretiyoruz. Erkekler için de epoksiden rozet çalışmalarımız var." dedi.

Kursiyerlerden Yeter Ünal da kamudan emekli olduktan sonra Halk Eğitim Merkezi kurslarına katıldığını belirterek, "Har-ı Bülbül'den bir şeyler yaptığımız için çok mutluyum, öğrenmeye çalışıyorum. Boş zamanımı burada değerlendiriyorum, güzel bir şey olsun diye gelip gidiyoruz. Hayatımızdaki boşluğu burada dolduruyoruz." ifadelerini kullandı.