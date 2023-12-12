IGMG, CDU\'nun Müslümanlar için merkez parti olmaktan çıktığını eleştirdi

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatı, Hristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) açıkladığı yeni parti programını eleştirerek, CDU'nun artık Müslümanlar için bir merkez parti olmaktan çıktığını bildirdi.

IGMG Genel Sekreteri Ali Mete imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Almanya'da ana muhalefet partisi konumunda olan CDU tarafından açıklanan program hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, CDU'nun Almanya'da yaşayan milyonlarca Müslüman için bir merkez parti olmaktan çıktığı belirtilerek, "Parti toplum içindeki endişeleri körüklemek ve ön yargıları beslemek suretiyle tehlikeli bir politika gütmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yeni parti programının taslağıyla CDU'nun, Almanya'daki Müslümanlardan daha da uzaklaştığına dikkati çekilen açıklamada, CDU'ya taslağı eleştirel bir gözle yeniden incelemesi ve bazı bölümlerini temelden gözden geçirmesi çağrısı yapıldı.

Almanya'da yaşayan altı milyondan fazla Müslüman'ın Almanya'ya aidiyetlerinin CDU programında her yöne çekilebilecek yarım yamalak bir ifadeyle ve bir çekince çerçevesinde dile getirildiğine işaret edilen açıklamada, bunun sorumsuzluktan başka bir şey olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Almanya'da bizler, dini azınlıkların dışlanmasının ve damgalanmasının nelere yol açabileceğini biliyor olmalıyız. IGMG olarak bu tehlikeli politikadan uzaklaşılması çağrısında bulunuyoruz. CDU böyle bir parti programıyla artık Müslümanlar için merkez bir parti olmaktan çıkmış, İslam düşmanı ve antisemit AfD ile yarışır hale gelmiştir. Bu politika Almanya'daki Müslüman nüfusu tedirgin etmekle kalmıyor, aynı zamanda korkutuyor."