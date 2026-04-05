İğneada açıklarında tespit edildi, SAS timleri alarma geçti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İğneada açıklarında tespit edilen mayının, Sualtı Savunma (SAS) timlerince imha edildiğini bildirdi.

MAYIN TEHDİDİNE KARŞI 7 GÜN 24 SAAT ARALIKSIZ NÖBET

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı, Deniz Kuvveti Komutanlığına bağlı gemiler ve deniz hava vasıtaları ile keşif-gözetleme faaliyetlerine 7 gün 24 saat aralıksız devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, son olarak İğneada açıklarında tespit edilen ve mayın olduğu belirlenen şüpheli cismin, SAS timleri tarafından denizde başarılı şekilde imha edildiği kaydedildi.