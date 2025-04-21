İğneada Longoz Ormanları İlkbaharda Renklendi

Kırklareli'ndeki kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlarından oluşan Longoz Ormanları ilkbaharla renklendi.

Yaklaşık 2 bin 500 dönüm büyüklüğünde, içinde 5 gölün yer aldığı, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken İğneada Longoz Ormanları, ilkbaharda ağaç dallarının yapraklanmasıyla yeşil, çiçeklenmesiyle de farklı renklere büründü.

İlkbahar yağışlarıyla su seviyesi artan dereler ile kuşların sesleri ormanda gezenlere ayrı bir huzur veriyor.