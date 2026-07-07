İHA'lar İçin NATO'da Ortaklık Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İHA'lar İçin NATO'da Ortaklık Vurgusu

07.07.2026 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baykar Genel Müdürü Bayraktar, NATO ülkelerinin İHA kapasitelerini ortaklaşa geliştirmesinin önemini belirtti.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, NATO ülkelerinin insansız hava aracı (İHA) kabiliyetlerini ortaklıklar yoluyla daha hızlı geliştirebileceğini söyledi.

Bayraktar, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde Savunma Sanayii Forumu kapsamında düzenlenen "İnovasyondan Seri Üretime: NATO'nun İHA Üstünlüğünü İnşa Etmek" başlıklı panele katıldı.

Haluk Bayraktar, savaş ortamında artan İHA ihtiyacına cevap verebilmek için daha kısa geliştirme döngülerine, daha kısa üretim sürelerine ve yüksek ölçekli kapasitelere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Türkiye'deki yaklaşımımızda, bizim gibi büyük ölçekli şirketler için kapasite oluşturmak için talebin ortaya çıkmasını dahi beklemiyoruz. Sahadan gördüğümüz üzere bu teknolojilere büyük ihtiyaç var. Ancak yeni girişimler ve start-up'lar için konuşursak, bahsettiğimiz milyarlarca dolarlık bu talep, bu kapasiteyi kendileri oluşturmaları onlar açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Baykar'ın bugün 40 ülkeyle çalıştığını, bunların bir bölümünün NATO üyesi olduğunu ve NATO ülkeleriyle ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

Türkiye'de önemli üretim kabiliyetleri oluşturduklarını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin çoğu NATO dışından, ancak NATO ülkeleriyle daha fazla ilişki kurmak istiyoruz. Türkiye'de önemli üretim kapasiteleri oluşturduk. İHA'larda en büyük ihracatçıyız. İnsansız savaş uçağından stratejik sınıf platformlara kadar, son 25 yılda bu alanda en büyük ölçekte yatırım yapılan projeleri yürütüyoruz. Leonardo ile modelimizde Leonardo Baykar Aerospace Systems, LBA Systems ortak girişimini kurduk. Her şeyi baştan icat etmeye çalışmak, rekabet etmek yerine işbirliği yapmak çok daha hızlı. Bizim platformlarımız, sistemlerimiz var. Leonardo'nun da çok güçlü faydalı yükleri, radarları, elektronik sistemleri ve farklı görev yükleri var. En iyileri bir araya getirerek sinerji oluşturmak, bu kabiliyetleri birleştirmek gerekiyor. Her şeyi sıfırdan geliştirmek yerine bu güçleri birleştirmek esas olmalı."

Ortaklık modelinin mevcut fikri mülkiyetin devrinden ziyade birlikte yeni teknolojiler geliştirmeyi hedeflediğini anlatan Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Teknoloji paylaşımı elbette olabilir, ancak mesele fikri mülkiyeti paylaşmak değil. Ortak girişimler altında, tarafların mevcut fikri mülkiyetleri üzerine yeni fikri mülkiyetler oluşturmak ve mevcut kabiliyetlerin üzerine bunları inşa etmek. Biz 25 yıldır yatırım yapıyoruz. Başka bir ülkede bu kabiliyeti sıfırdan kurmak onlarca yıl alabilir. Ancak işbirliğiyle ileri teknolojiyi hemen geliştirmeye ve bir üstünlük oluşturmaya başlanabilir."

"FPV kapasitesi her ülkede olmalı"

Bayraktar, Türk savunma sanayi ekosisteminin son 20 yılda önemli ölçüde büyüdüğünü belirterek, "20 yıl önce Türkiye'nin savunma sanayisinde yalnızca 17 şirket vardı. Bugün 3 binden fazla şirket var. O dönemde 250 milyon dolar olan savunma ihracatını bugün bir haftada gerçekleştiriyoruz. Savunma ihracatımız haftalık 450 milyon dolar seviyesine ulaştı, toplamda da 10 milyar doların üzerinde." dedi.

NATO içinde büyük ve küçük ülkeler bulunduğunu dile getiren Bayraktar, "Her yerde aynı kapasiteyi sıfırdan kurmaya çalışmak yerine kabiliyetleri paylaşmak ve sinerji oluşturmak çok daha verimli." ifadesini kullandı.

Bayraktar, İHA türlerine göre farklı üretim ve işbirliği modellerine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İHA'lar hayatımızda giderek daha fazla yer alıyor ve artık savaş ortamlarının temel unsurları arasında bulunuyor. Talep var, gereklilik var. Sahada gördüklerimiz, bu teknolojilere çok büyük ihtiyaç bulunduğunu açıkça gösteriyor. İHA'lar arasında savaş uçağı sınıfında olanlar, stratejik sınıfta olanlar ve küçük İHA'lar var. FPV'lerde her ülkenin kapasite oluşturması gerekiyor. Bunlar adeta mühimmat gibi, her ülkenin bir mermi üreticisine ihtiyacı var. Ancak savaş uçağı sınıfındaki İHA'larda bu kabiliyeti oluşturmak için ittifaklara ihtiyaç var. Bunun çok daha faydalı olduğuna inanıyorum."

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHA'lar İçin NATO'da Ortaklık Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düz alan bulamayınca çay alım yerinin üstü halı saha oldu Düz alan bulamayınca çay alım yerinin üstü halı saha oldu
Mudanya’da Jiletli Saldırı: Genç Kız Yaralandı Mudanya'da Jiletli Saldırı: Genç Kız Yaralandı
Freni boşalıp devrilen kamyonun şoförü öldü yakınları feryat etti Freni boşalıp devrilen kamyonun şoförü öldü; yakınları feryat etti
Su kuyusunda ölü bulundu Su kuyusunda ölü bulundu
Tunceli’nin ilk kadın kaymakamı göreve başladı Tunceli'nin ilk kadın kaymakamı göreve başladı
CHP Batman binasının son hali Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak CHP Batman binasının son hali Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak

19:33
NATO liderleri şerefine Beştepe’de resepsiyon Erdoğan çifti liderleri karşılıyor
NATO liderleri şerefine Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti liderleri karşılıyor
19:26
Ankara’da tarihi zirve: Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel NATO’nun ilk gününü aktardı
Ankara'da tarihi zirve: Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel NATO’nun ilk gününü aktardı
19:22
Liderlerin uçakları bir bir Ankara’ya iniyor Önce eşi, sonra kendisi geldi
Liderlerin uçakları bir bir Ankara'ya iniyor! Önce eşi, sonra kendisi geldi
18:54
Bozdoğan’da Orman Yangını: Evler Tahliye Ediliyor
Bozdoğan'da Orman Yangını: Evler Tahliye Ediliyor
18:42
Atlı birlikler göz doldurdu, mest eden karşılamaya Beyaz Saray da kayıtsız kalamadı
Atlı birlikler göz doldurdu, mest eden karşılamaya Beyaz Saray da kayıtsız kalamadı
18:11
Trump “CAATSA yaptırımları kalkacak“ dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepkisi dikkat çekti
Trump "CAATSA yaptırımları kalkacak" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 20:02:44. #7.13#
SON DAKİKA: İHA'lar İçin NATO'da Ortaklık Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.