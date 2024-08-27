İhbar üzerine dere araması başlatıldı - Son Dakika
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İhbar üzerine dere araması başlatıldı

İhbar üzerine dere araması başlatıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı bulmak için jandarma ekipleri, bir ihbar üzerine dere araması başlattı. Büyükşehir Belediyesi'nden talep edilen kepçe ile yapılan çalışmalarda dere boyunca arama yapılacak.

27.08.2024 19:21
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İHBAR ÜZERİNE DEREDE KEPÇE İLE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları kapsamında gelen bir ihbar üzerine jandarma ekipleri, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan derede çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi'nden talep edilen kepçe ile başlatılan çalışmalarda deredeki suyun debisinin düşürüleceği, ardından da dere boyunca arama çalışması başlatılacağı belirtildi.

Emrah KIZIL- Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Jandarma, 3-sayfa, Bağlar, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İhbar üzerine dere araması başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İhbar üzerine dere araması başlatıldı - Son Dakika
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