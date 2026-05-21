CHP Kurultayı'na İptal Kararı... İhd: "Türkiye Yargısını Bu Büyük Yanlıştan Dönmeye Çağırıyoruz"

(ANKARA) - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararı hakkında açıklama yapan İHD, "İnsan hakları savunucuları olarak; Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin görevden el çektirilmesi sonucunu doğuran bu "mutlak butlan" kararını insan hakları, demokrasi ve hukuk güvenliği ilkelerine tamamen aykırı bulduğumuzu ifade ediyor, Türkiye yargısını bu büyük yanlıştan dönmeye çağırıyoruz" dedi.

İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'la ilgili Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen "mutlak butlan" kararına ilişkin açıklama yaptı. Dernek, kararı "sivil siyasete, seçme ve seçilme hakkına ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik ağır bir müdahale" olarak nitelendirdi.

İHD açıklamasında, kararın doğrudan siyasi iradeye müdahale niteliği taşıdığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yetkili organlarının görevlerinin sona erdiğinin belirtilmesi ile 38. Kurultay öncesi görevde bulunan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na görevin iadesine hükmedilmesinin, "halk iradesine yönelik bir tasarruf" olduğu belirtildi.

"SEÇME SEÇİLME HAKKI TEHDİT ALTINDADIR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik özellikle belediyeler üzerinden yürütülen yargı süreçlerinin antidemokratik yönüne ilişkin daha önce de defalarca açıklamalar yaptık. Gözaltılar ve tutuklamaların ifade özgürlüğü ile örgütlenme özgürlüğü üzerinde ciddi baskılar yarattığını, demokratik toplum düzenini zedelediğini vurguladık."

Bugün verilen bu karar ise yalnızca bir parti içi mesele değil, açık biçimde sivil siyasete yönelik yargısal müdahaledir. Halkın iradesiyle seçilmiş yöneticilerin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılması, seçme ve seçilme hakkına vurulmuş ağır bir darbedir.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin vermiş olduğu bu karar, aynı zamanda seçim hukukunun temel güvencelerini de tartışmalı hale getirmektedir. Zira bu karar, kurultay süreçlerine ilişkin denetim ve yetki çerçevesinde verilmiş, kesin ve itiraz edilemez nitelikte kabul edilen Yüksek Seçim Kurulu kararlarını fiilen yok sayan bir sonuç doğurmaktadır. Hukuki güvenlik ilkesini zedeleyen bu yaklaşım, yalnızca bir siyasi partinin iç işleyişini değil; seçim süreçlerine ilişkin kurumsal güvencelere duyulan toplumsal güveni de ortadan kaldırma riski taşımaktadır.

Önümüzdeki siyasal süreç açısından değerlendirildiğinde bu karar açıkça göstermektedir ki otoriter yönetim artık yargı eliyle siyasal partileri dizayn etmeye yönelmiştir. Bu karar, siyasi partilerden, derneklere, meslek odalarından sendikalara kadar seçilmiş her iradenin mutlak tehdit altında olduğunu göstermektedir. İfade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü, seçme seçilme hakkı tehdit altındadır.

İnsan hakları savunucuları olarak; Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin görevden el çektirilmesi sonucunu doğuran bu "mutlak butlan" kararını insan hakları, demokrasi ve hukuk güvenliği ilkelerine tamamen aykırı bulduğumuzu ifade ediyor, Türkiye yargısını bu büyük yanlıştan dönmeye çağırıyoruz."