İHD'den Mehmet Sait Yıldırım ve Tunç Soyer için tahliye çağrısı - Son Dakika
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İHD'den Mehmet Sait Yıldırım ve Tunç Soyer için tahliye çağrısı

İHD\'den Mehmet Sait Yıldırım ve Tunç Soyer için tahliye çağrısı
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İnsan Hakları Derneği, 30 yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan Mehmet Sait Yıldırım ile tutukluluğu 14 aya yaklaşan Mustafa Tunç Soyer'in serbest bırakılmasını istedi.

(ANKARA) - İnsan Hakları Derneği (İHD), Kırıklar 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Mehmet Sait Yıldırım ile önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer'in tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

İHD Eş Genel Başkanı Cihan Aydın ile İHD MYK üyesi ve İzmir Şubesi Eş Başkanı Ahmet Rodi Polat, cezaevinde Yıldırım ve Soyer'i ziyaret etti.

İHD'den yapılan açıklamada, 75 yaşındaki Mehmet Sait Yıldırım'ın 30 yılı aşkın süredir cezaevinde bulunduğu, koşullu salıverilme tarihi 27 Şubat 2025 olmasına rağmen tahliyesinin İdare ve Gözlem Kurulu tarafından üçüncü kez ertelendiği belirtildi.

Yıldırım'ın son kurul görüşmesinin ardından kalp krizi geçirdiği ve kalbine iki stent takıldığı aktarılan açıklamada, sağlık durumu nedeniyle tahliye edilmesi istendi.

"TUTUKLULUK PEŞİN CEZAYA DÖNÜŞMEMELİ"

Mustafa Tunç Soyer'in tutukluluğunun 14 aya yaklaştığını belirten İHD, bu durumun tutuklamanın istisnai bir koruma tedbiri olması ilkesiyle bağdaşmadığını savundu.

Açıklamada, "Tutukluluğun peşin cezaya dönüştürülmesine son verilmeli; kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile masumiyet karinesi gözetilerek Soyer serbest bırakılmalı, yargılama tutuksuz sürdürülmelidir" denildi.

İHD'nin açıklamasında, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere yetkili kurumlara çağrıda bulunarak, "Mehmet Sait Yıldırım derhal tahliye edilmeli ve tedavisi özgür koşullarda kesintisiz biçimde sağlanmalıdır. Mustafa Tunç Soyer serbest bırakılmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İHD'den Mehmet Sait Yıldırım ve Tunç Soyer için tahliye çağrısı - Son Dakika

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