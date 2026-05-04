İhd: "Tbmm Bünyesinde 'Dersim İçin Hakikat Komisyonu' Kurulmalı"

(ANKARA) - İnsan Hakları Derneği (İHD), TBMM bünyesinde "Dersim İçin Hakikat Komisyonu" kurulması çağrısında bulunarak, "Dersim halkından resmi olarak özür dilenmesini, Dersim isminin iade edilmesini, Dersim Soykırımı ve diğer toplu katliam ve sürgünlere ilişkin devlet arşivlerinin kamuoyuna ve üniversitelere açılmasını talep ediyoruz" açıklaması yaptı.

İHD'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "89 yıl önce Dersim soykırımında katledilenleri anıyoruz" denilerek, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle TBMM bünyesinde 'Dersim İçin Hakikat Komisyonu' kurulmasını, Dersim halkından resmi olarak özür dilenmesini, Dersim isminin iade edilmesini, Dersim soykırımı ve diğer toplu katliam ve sürgünlere ilişkin devlet arşivlerinin kamuoyuna ve üniversitelere açılmasını, Dersim soykırımında idam edilen Seyit Rıza ve arkadaşlarının itibarlarının iade edilmesini, mezar yerlerinin açıklanmasını, diğer toplu mezarların usulüne uygun olarak açılması için çalışma yürütülmesini, yapılan askeri operasyonlar sonucu katledilmeyip asker ailelerine evlatlık ya da ev işlerine yardımcı olarak verilen ve kamuoyunda 'Dersimin Kayıp Kızları' olarak bilinen kız çocuklarının akıbetinin açıklanarak aileleri ile buluşturulmasının sağlanmasını, Dersim'in insansızlaştırılması politikasından vazgeçilerek halen yapımı süren HES ve diğer barajların iptal edilerek doğal ve kültürel tahribata son verilmesini, Dersim'deki doğal ve kültürel inanç merkezlerinin muhafaza altına alınarak Dersim halkının yerel temsilcilerine (Dersim Belediyesi gibi yerlere) devrinin sağlanmasını, yetkililerden talep ediyor ve bunların gerçekleşmesi için sürecin takipçisi olacağımızı hatırlatıyoruz."