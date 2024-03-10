İHH Bitlis Şubesi, çığ felaketlerine müdahale için arama kurtarma ekibi oluşturuyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bitlis Şubesince gönüllülerden oluşturulan arama kurtarma ekibi, olası çığ felaketlerinde arama kurtarma çalışmalarına destek için zorlu eğitimden geçiriliyor.
Havanın ısınmasıyla dağlık alanlarda çığ tehlikesinin arttığı Bitlis'te, yaşanabilecek olaylara daha profesyonel şekilde müdahale edilmesi ve kar altında kalanlara kısa sürede ulaşılması için çalışma yürütülüyor.
Bu amaçla İHH Bitlis Şubesince farklı mesleklere mensup gönüllülerden oluşturulan ekibe, çığda arama kurtarma eğitimi veriliyor.
İHH arama kurtarma eğitmeni Abidin Araboğa'nın verdiği eğitime katılan gönüllüler, karla kaplı arazide çığ afetlerine hazır olmak için çaba gösteriyor.
Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu El-Aman Hanı mevkisinde düzenlenen eğitimde gönüllüler, çığ bölgesine ulaşım, güvenli yaklaşım, kaba arama, gözle arama, ince arama, kazı, ikinci kez çığ düşmesi, gözetleme, kar altında kalanlara kısa sürede ulaşma ve malzemeler hakkında bilgilendirildi.
Gönüllüler, soğuk havada yaptıkları tatbikatla eğitimler sırasında öğrendiklerini uygulama imkanı buldu.
"Ekip gönüllü öğrenci, öğretmen, polis, esnaftan oluşuyor"
Araboğa, AA muhabirine, arama kurtarma denilince akla sadece deprem ve bina yıkımının geldiğini fakat çok fazla kar yağdığı için Bitlis'te çığ riskinin de olduğunu söyledi.
Bu nedenle çığda arama kurtarmanın nasıl yapılacağına yönelik eğitimler düzenlediklerini anlatan Araboğa, şöyle konuştu:
"Sadece çığ değil, yangın, sel, deprem, suda kaybolma konusunda sık sık eğitimlerimizi yapıyoruz. Bugün eğitime yaklaşık 20 gönüllümüz katıldı. Ekibimiz gönüllü öğrenci, öğretmen, polis ve esnaftan oluşuyor. Birçok konuda gönüllülerimize eğitim verdik. Arama kurtarmanın bütün dallarında sık sık eğitim vererek bilgilerimizi yeniliyoruz. Olası büyük afetlerde devletimizin ihtiyaç duyduğu bütün alanlarda, devletimize, memleketimize ve milletimize faydalı olmak için gönüllülerimizle eğitimlerimizi yapıyoruz. Eğitimlerimiz ve gönüllümüz gittikçe artıyor."
Öğretmen Cihat Aytaş, İHH Arama Kurtarma Birimince düzenlenen çığ tatbikatına katıldığını belirterek, "Bu tür faaliyetlerle farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Çünkü ilimiz karın en fazla yağdığı bölgelerden biri. Bu nedenle her an her vatandaşımız çığ tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Bu tehlikenin farkındayız. İHH da düzenli olarak yaptığı bu tatbikatlarla bizi her türlü doğal afete hazırlıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bitlis Eren Üniversitesi öğrencisi Mert Can Ölekli de İHH arama kurtarma ekibiyle çığ tatbikatına katıldığını, bu sayede çığ esnasında neler yapılması gerektiğini öğrendiğini aktardı.???????
Son Dakika › Güncel › İHH Bitlis Şubesi, çığ felaketlerine müdahale için arama kurtarma ekibi oluşturuyor - Son Dakika
Türkiye Dağcılık Federasyonuna bağlı kadın dağcılar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. 12 kadın dağcı, olumsuz hava koşullarına rağmen zorlu bir tırmanış gerçekleştirerek 4900 rakıma ulaştı. Zirveden inişi sorunsuz gerçekleştiren dağcılar, kadınlar gününü kutladı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir lastik bot içerisinde 1'i çocuk toplamda 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir pastanenin bodrum katında çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda pastaneye ait depoda maddi zarar meydana geldi. Yangın sırasında yaralanma olmazken, depo ve içinde bulunan malzemeler tamamen kullanılamaz hale geldi.
Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Acı Ot Festivaline katılarak bitki örtüsüne dikkat çekti. Aras, bu bitkilerin Hipokrat'ın şifa otları olduğunu belirtti. Ayrıca, Bodrum'un kültürünü ve mimari yapısını korumak gerektiğini vurguladı.
İstanbul Boğazı'nda av hissini yaşamak isteyen olta balıkçıları, Kocaeli'de Osmangazi Köprüsü'nün altını tercih ediyor. İzmit Körfezi'ndeki temizlik çalışmaları sayesinde balık popülasyonu zenginleşen kentte olta balıkçılığına olan ilgi de günden güne artıyor. Osmangazi Köprüsü'nün altında yer alan Diliskelesi Sahili, balıkçıların popüler avlak mekanları arasında yer alıyor. Açık havayı fırsat bilerek erken saatlerde sahile gelen balıkçıların çoğunluğu, çapariyle istavrit ve mezgit yakalamaya çalıştı.
Diyarbakır anneleri, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak başlattıkları oturma eylemine Ramazan ayında da devam ediyor. Evlatlarının yolunu gözleyen anneler, teslim olmaları için çağrıda bulunuyor.
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada akrabasının ölümüne neden olan şahıs, adliyeye sevk edildi. Zanlı, jandarmaya teslim olduğu anları canlı yayında paylaştı.
Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası'nda etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilkinin, Çifteoluk mevkisindeki pazar alanında güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüsü ortaya çıktı. Tilki bir süre yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?