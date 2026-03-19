İHH\'dan Ramazan\'da 18 Tır Yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, ramazan ayı boyunca yürüttüğü insani yardım çalışmaları kapsamında Gazze, Sudan ve Suriye'ye toplam 18 tır yardım malzemesi gönderdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Hüseyin Kaptan, yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu ramazan ayının bereketini paylaşmak için seferber olduklarını kaydetti.

Önce komşularından başlayıp ramazanın bereketini yeryüzüne yaymaya gayret ettiklerini belirten Kaptan, şunları ifade etti:

"Gazze, Suriye ve Sudan'da yürüttüğümüz ön hazırlıklarla bölgelere göre ihtiyaç kalemlerini belirledik. Bugün uğurladığımız 4 tırla birlikte, bölgelerden temin edilen yardımlarla toplam 18 tır insani yardım malzemesini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış oluyoruz. Bu hayra vesile olan Bursalı hayırseverlere mazlumlar adına teşekkür ediyoruz."

Un, gıda, giyim, ilaç ve yakacak gibi malzemeleri taşıyan tırlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İHH Bursa Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle yola çıktı.