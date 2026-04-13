İHH\'den Hakkari\'de Eğitim Programı

Hakkari'de, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonujnda düzenlenen programda İHH Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Cihat Çelik, Genel Teşkilatlanma Başkanı Ekrem Keleş, eğitime ilişkin sunum yaptı.

Eğitimde, insani yardım faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulurken, katılımcılar arasında istişareler gerçekleştirildi.

İHH Şube Başkanı İsa Erkaya, programın hayırlı olması temennisinde bulunarak, iyiliği yayma ve ihtiyaç sahiplerine ulaşma gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Erkaya, insani yardım çalışmalarını daha planlı ve verimli sürdürmek amacıyla bu tür eğitim programlarının önemli olduğunu belirterek, katkı sunanlara teşekkür etti.

Programa 4. Bölge Koordinatörü Mehmet Fatih Gök, Bölge Sekreteri Mehdi Dez, il ve ilçe yönetim üyeleri katıldı.