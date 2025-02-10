İHH, Depremzedelere Akülü Tekerlekli Sandalyeler Dağıttı

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6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı; Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'de 50 engelli kişiye akülü tekerlekli sandalye dağıttığını duyurdu.

6 Şubat depremlerinin ardından insani yardım çalışmalarıyla yüz binlerce kişiye destek ulaştırdığını bildiren İHH İnsani Yardım Vakfı, faaliyetlerini sürdürüyor. Deprem bölgelerinde gıda yardımları başta olmak üzere birçok farklı alanda çalışmalarda bulunan vakıf son olarak; Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'de 50 adet akülü tekerlekli sandalye dağıttığını duyurdu.

Vakıf tarafından, deprem bölgelerindeki insani yardım çalışmalarının devam ettiği belirtildi.