İHH Gazze\'deki Yetimlere Kıyafet Yardımı Yapıyor

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İHH Beypazarı Temsilciliği, Gazze'deki yetimlere kıyafet yardımlarını sürdürüyor.

İHH Beypazarı Temsilcisi Mehmet Bulut, yaptığı açıklamada, topladıkları kıyafetleri Gazze'ye ulaştırmaya çabaladıklarını söyledi.

Topladıkları kıyafetleri bakım, tasnif ve paketlenmesi yapıldıktan sonra İHH'nın merkezine ulaştırdıklarını belirten Bulut, "Buradan da tüm kıyafetler Gazze'ye doğru yola çıkarılıyor. Tüm engellemelere rağmen, Gazzeli yetim kalan çocuklara giyeceklerin gerçekten zor şartlarda ulaştırıyoruz. Şu kış günlerinde bir nebze olsun onları ısıtabiliyorsak ne mutlu bize. Bu güne kadar bize desteklerini esirgemeyen hayırsever ve bağışçı vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ederim." dedi.

Kıyafet yardımında bulunacakların İHH Beypazarı Temsilciliğini aramaları durumunda, İHH gönüllülerinin bağışçıların adreslerine giderek tutanak karşılığında kıyafetleri teslim aldıkları kaydedildi.