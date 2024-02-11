İHH İnsani Yardım Vakfı, Karamürsel'de Çocuklar Camide Buluşuyor Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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İHH İnsani Yardım Vakfı, Karamürsel'de Çocuklar Camide Buluşuyor Etkinliği Düzenledi

İHH İnsani Yardım Vakfı, Karamürsel\'de Çocuklar Camide Buluşuyor Etkinliği Düzenledi

İHH İnsani Yardım Vakfı Karamürsel Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Çocuklar Camide Buluşuyor' etkinliği, Karamürsel Merkez Camisi'nde gerçekleştirildi. 4-10 yaş aralığındaki çocukların katıldığı etkinlikte, çeşitli oyunlar oynandı ve İslam dini, camiler ve Kudüs'ün önemi hakkında bilgi verildi. Etkinlik sonunda çocuklara çikolata ikram edildi.

11.02.2024 11:21
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Karamürsel Temsilciliğince "Çocuklar Camide Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.

Karamürsel Merkez Camisi'nde düzenlenen etkinliğe, 4-10 yaş aralığındaki çocuklar katıldı.

Çeşitli oyunların oynandığı programda çocuklara, İslam dini, camiler ve Kudüs'ün önemi hakkında bilgi verildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Karamürsel Temsilciliğinden yapılan açıklamada, "Camilerimizi tanıyıp seveceğimiz, Ramazan'ın gelişini büyük bir sevinçle karşılayacağımız, Kudüs'ün bizim için önemini öğreneceğimiz faaliyetlerin yapıldığı, oyunların oynandığı etkinliğimizde 4-10 yaş arası çocuklarımız katılarak güzel vakit geçirdiler." ifadelerine yer verildi.

Velilerin de katıldığı etkinlik sonunda çocuklara çikolata ikram edildi.

Kaynak: AA

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