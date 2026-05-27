İHH'nın Suriye'de Kurban Bayramı Yardımları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İHH'nın Suriye'de Kurban Bayramı Yardımları

İHH\'nın Suriye\'de Kurban Bayramı Yardımları
27.05.2026 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İHH, Kurban Bayramı'nda Suriye'de savaş mağdurlarına yardımda bulundu, 23 bin aile hedeflendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Kurban Bayramı kapsamında Suriye'nin farklı illerinde geniş kapsamlı insani yardım çalışmaları yürüttü.

Vakfın saha ekipleri, başkent Şam başta olmak üzere çadır kentler, Halep, Hama, Humus, Haseke, Deyrizor, Rakka, Kuneytra ve Lazakiye illerinde kurban eti dağıttı.

Dağıtımlar kapsamında özellikle savaş mağduru aileler, yetimler, engelliler ve ekonomik olarak zor durumda bulunan hanelere öncelik verildi.

Önceden yapılan tespit çalışmalarının ardından belirlenen noktalarda kurban payları düzenli şekilde ulaştırıldı.

Kurban Bayramı kapsamında yürütülen yardım çalışmalarına ilişkin AA muhabirine konuşan İHH Suriye Temsilcisi Hamza Dinçer, Suriye iç savaşının başladığı günden bu yana her yıl kurban faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdüğünü söyledi.

Dinçer, "Kurban Kardeşliğe Çağrı" kampanyası kapsamında bu yıl da Suriye'nin birçok kentinde kurban kesimlerinin gerçekleştirildiğini ve dağıtım sürecinin devam ettiğini ifade etti.

Kurban etlerinin özellikle çadır kentler, kamplar ile yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını aktaran Dinçer, çalışmaların geniş bir alanda sürdüğünü kaydetti.

Bu yıl ilk etapta Suriye genelinde 23 bin aileye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Dinçer, destek veren bağışçılara teşekkür ederek, yapılan yardımların Allah katında kabul edilmesi niyazında bulundu.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Güncel, Suriye, Yaşam, Dünya, İHH, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH'nın Suriye'de Kurban Bayramı Yardımları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
Real Madrid’e imza atmaya hazırlanan Jose Mourinho’ya beklemediği bir şok Real Madrid'e imza atmaya hazırlanan Jose Mourinho'ya beklemediği bir şok
İstanbul Bilgi Üniversitesinden açıklama: Akademik takvimde değişiklik olmayacak İstanbul Bilgi Üniversitesinden açıklama: Akademik takvimde değişiklik olmayacak
Bu kez Galatasaray değil Szymanski’ye Süper Lig’den dev talip Bu kez Galatasaray değil! Szymanski'ye Süper Lig'den dev talip

13:39
Çağla Şıkel, 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez Çeşme’de görüntülendi
Çağla Şıkel, 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez Çeşme'de görüntülendi
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:19
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
12:28
Günlerdir entübeydi Kadir İnanır’dan haber var
Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var
12:09
Özgür Özel’in de adı geçiyordu Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
11:54
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi Sevgilisinin kucağında poz verdi
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 13:50:07. #7.13#
SON DAKİKA: İHH'nın Suriye'de Kurban Bayramı Yardımları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.