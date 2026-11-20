İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlediği programda, savaş mağduru çocukların korunması ve insani yardımların ulaştırılması çağrısı yapıldı.

İHH Genel Merkezi'nde 7 ülkeden çocukların katılımıyla düzenlenen programda konuşan İHH Kadın İstanbul İl Başkanı Mürşide Yakaryılmaz, çocuk haklarının yalnızca kağıt üzerinde değil, hayatın her alanında güvence altına alınması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 20 Kasım 1989'da kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile dünyadaki tüm çocukların dil, din, ırk ve milliyet ayrımı gözetilmeksizin eşit haklara sahip olduğunun ilan edildiğini hatırlatan Yakaryılmaz, aradan geçen yıllara rağmen dünyanın pek çok bölgesinde çocukların en temel haklarından mahrum bırakıldığını söyledi.

Yakaryılmaz, Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında binlerce çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek, çocukların temel haklarından mahrum bırakıldığını ve uluslararası toplumun bu duruma sessiz kaldığını ifade etti.

Sudan ve Yemen'de de çatışmalar ve insani krizler nedeniyle çocukların açlık, hastalık, zorunlu göç ve eğitimden mahrumiyet gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten Yakaryılmaz, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan savaşlar, yoksulluk, çocuk işçiliği, istismar, erken yaşta evlilik ve eğitimden mahrumiyet nedeniyle çocuk haklarının sistematik biçimde ihlal edildiğini kaydetti.

Yakaryılmaz, şunları kaydetti:

"Çocukların hakları, ülkelerin siyasi çıkarlarına, savaşların seyrine veya uluslararası güç dengelerine göre değişemez. Bir çocuğun yaşam hakkı, nerede doğduğundan, hangi dine veya millete mensup olduğundan bağımsızdır. Bugün dünyanın gözü önünde çocuklar öldürülürken, uluslararası toplumun sessiz kalması kabul edilemez. Çocukların hayatını kaybettiği, açlığa ve ölüme terk edildiği bir dünyada sessizlik tarafsızlık değil, zulmün devamına göz yummaktır. İHH olarak çocukları korumanın yalnızca insani bir duyarlılık değil, hukuki, vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz."

Başta Gazze olmak üzere çocukların yalnızca hayatta kalmalarının değil, güvenli bir ortamda büyüyerek eğitim almalarının ve çocukluklarını yaşayabilmelerinin önemine dikkati çeken Yakaryılmaz, tüm dünyayı çocukların haklarını korumaya ve seslerini duyurmaya davet etti.

"Bombaların susmasını, arkadaşlarımızın karnının doymasını istiyoruz"

Suriyeli 8. sınıf öğrencisi Jana Şemma da yaptığı konuşmada, dünyanın neresinde olursa olsun tüm çocukların benzer hayallere sahip olduğunu belirterek, Gazzeli akranlarının yaşadığı zorluklara dikkati çekti.

İsrail'in saldırılarında binlerce Gazzeli çocuğun hayatını kaybettiğini ifade eden Şemma, saldırılarda evlerin, okulların ve hastanelerin yıkıldığını, çocukların sevdiklerini ve gelecek hayallerini kaybettiğini söyledi.

Şemma, "Büyüklere sormak istiyoruz. Hani bütün çocukların oyun oynama, okula gitme ve güvenle yaşama hakkı vardı? Gazzeli arkadaşlarımız neden bu kadar yalnız bırakıldı? Onların da bizim gibi yaşamaya hakkı yok mu? Biz imkansız şeyler istemiyoruz. Sadece bombaların susmasını, arkadaşlarımızın karnının doymasını ve tıpkı bizim gibi korkmadan gülebilmelerini istiyoruz. Lütfen artık sesimizi duyun ve çocukları koruyun. Bu acılar artık bitsin ve çocuklar ölmesin." çağrısında bulundu.