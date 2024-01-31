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İHH, Suriye'deki 570 bin savaş mağduruna 42 bin ton insani yardım ulaştırdı - Son Dakika
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İHH, Suriye'deki 570 bin savaş mağduruna 42 bin ton insani yardım ulaştırdı

İHH, Suriye\'deki 570 bin savaş mağduruna 42 bin ton insani yardım ulaştırdı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde 570 binden fazla sivile 2023 yılında 42 bin ton insani yardım malzemesi ulaştırdı. Yardımlar arasında gıda, ekmek, battaniye, yakacak, kıyafet, çadır ve hijyen paketleri gibi ihtiyaç malzemeleri bulunuyordu. İHH, 2011 yılından bu yana Suriye'ye 28 binden fazla tır gönderdiğini belirtti.

31.01.2024 13:19  Güncelleme: 13:19
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde, 570 bin savaş mağduru sivile 2023'te 42 bin ton insani yardım malzemesi ulaştırdı.

İHH Suriye Çalışmalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Yakup Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de savaş mağdurlarına 2023'te 42 bin ton ağırlığında 1658 tır dolusu insani yardım yapıldığını söyledi.

Suriye'nin çeşitli bölgelerinde 570 binden fazla sivile yardımların ulaştırıldığını ifade eden Işık, "2023 yılında Suriye'ye götürülen yardımlar önemli ihtiyaçları karşıladı. Önümüzdeki süreçte de çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Işık, sözlerine şöyle devam etti:

"Hatay ve Kilis'te bulunan sınır kapıları üzerinden insani yardım malzemelerini Suriye'ye gönderdik. Tırların içinde ağırlıklı olarak gıda, ekmek, battaniye, yakacak, kıyafet, çadır, hijyen paketleri ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri bulunuyordu. Bu malzemeleri çadır kentler ve çeşitli merkezi yerleşim bölgelerindeki savaş mağduru ailelere dağıttık."

Işık, 2011 yılından bu yana Suriye'ye gönderilen tır sayısının 28 bini geçtiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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