İHH ve STK'ler Ukrayna'ya yardım koridoru çağrısı yaptı, Oleşki'de 2 bin kişi kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İHH ve STK'ler Ukrayna'ya yardım koridoru çağrısı yaptı, Oleşki'de 2 bin kişi kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İHH ve STK\'ler Ukrayna\'ya yardım koridoru çağrısı yaptı, Oleşki\'de 2 bin kişi kaldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İHH öncülüğünde düzenlenen basın toplantısına katılan STK'ler, Ukrayna'daki çatışma bölgelerine insani yardım koridoru açılması çağrısı yaptı. Toplantıda, Oleşki'de savaş öncesi yaklaşık 24 bin kişinin yaşadığı, bugün ise 50'si çocuk olmak üzere 2 bin kişinin kaldığı belirtildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının öncülüğünde, Sadakataşı, Yetim Vakfı, Mülteci Hakları Derneği ve Özgür-Der'in temsilcilerinin katıldığı basın toplantısında Ukrayna'daki çatışma bölgelerine güvenli insani yardım koridoru açılması için çağrı yapıldı.

İHH'den yapılan açıklamaya göre, toplantı vakfın genel merkezinde düzenlendi.

Toplantıda, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan etkilenen sivillere gıda, temiz su ve tıbbi malzeme ulaştırılabilmesi için çatışma bölgelerine güvenli insani yardım koridoru açılması talep edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, Herson bölgesinin Oleşki kentinden gelen bilgilerin yaşanan insani krizin boyutunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Atalay, savaş başlamadan önce yaklaşık 24 bin kişinin yaşadığı Oleşki'de bugün 50'si çocuk olmak üzere yalnızca 2 bin kişinin kaldığını, kentte elektrik ve doğal gaz bulunmadığını, gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaç malzemelerine yaklaşık 1 aydır erişilemediğini kaydetti.

Savaşın taraflarına ve uluslararası topluma çağrıda bulunan Atalay, sivillerin korunması ve uluslararası hukuka eksiksiz uyulmasını talep etti.

Atalay, Oleşki ve Herson'daki sivillerin temiz su, gıda, ilaç, sağlık hizmetleri, enerji ve barınma ihtiyaçlarının güvence altına alınması gerektiğini belirterek, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana gerek insani yardım ulaştırılması gerekse barışın sağlanması için çok önemli girişimlerde bulundu. Türkiye'nin insani yardım konusundaki yapıcı rolünün bu aşamada bir kere daha devreye girmesi büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

"İnsani kriz açık insan hakları meselesi"

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Temsilcisi Zeynep Ertekin, Ukrayna'da savaşın başladığı günden bu yana izleme ve raporlama faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Ertekin, "Yaşanan insani krizin, başta sivillerin yaşam hakkı olmak üzere temel ihtiyaçlara erişimlerinin engellenmesi nedeniyle açık bir insan hakları meselesi olduğunu vurguluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Musa Üzer ise savaşın siviller üzerindeki etkisine dikkati çekerek, "Dün Irak'ta, bugün ise Filistin ve Ukrayna'da yaşanan savaşların yıkıcı sonuçları en çok sivilleri, dağılan aileleri ve özgür gökyüzünde uçurtma uçurmak isteyen çocukları etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Sadakataşı Derneği Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal, savaşların yıkıcı sonuçlarından en çok sivillerin ve çocukların etkilendiğini aktardı.

Yetim Vakfı Gönüllü ve Temsilcilik İlişkileri Direktörü Muhammed Musa Gül, savaşın ilk dönemlerinde yetimhanelerde kalan çocukların güvenli şekilde Türkiye'ye getirilmesi sürecinde aktif rol aldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
Savaş ve Çatışmaİnsan HaklarıGüncelÇocukDünyaİHHSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bonservisi elinde olan Icardi’nin gözü çok yükseklerde Bonservisi elinde olan Icardi'nin gözü çok yükseklerde
14 yıldır biriktirdiği 37 kilogram gümüşü bozdurdu İşte eline geçen para 14 yıldır biriktirdiği 37 kilogram gümüşü bozdurdu! İşte eline geçen para
Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
15:22
Salah sevgisi bunu da yaptırdı 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü
Salah sevgisi bunu da yaptırdı! 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü
15:20
Tarih de belli gibi Türkiye’de slim sigaraların satışı yasaklanıyor
Tarih de belli gibi! Türkiye'de slim sigaraların satışı yasaklanıyor
15:17
Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu
Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu
15:15
Kocaeli’de dev gece Türkiye-Fransa maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Kocaeli'de dev gece! Türkiye-Fransa maçında muhtemel 11'ler belli oldu
14:44
BM’de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı
BM'de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı
14:30
Girne’de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı
Girne'de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 15:57:40. #.0.2#
SON DAKİKA: İHH ve STK'ler Ukrayna'ya yardım koridoru çağrısı yaptı, Oleşki'de 2 bin kişi kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei