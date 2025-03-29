Ihlamur Seyir Terası Bungalovları Ramazan Bayramı'nda Yüzde 100 Doluluk Oranına Ulaştı

Ihlamur Seyir Terası'ndaki bungalovlarda doluluk oranı yüzde 100'lere ulaştı

Doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlerin tercihi orman manzaralı bungalovlar oldu

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde orman manzaralı Ihlamur Seyir Terasındaki bungalovlarda doluluk oranı Ramazan Bayramı tatilinde yüzde 100'e ulaştı.

Yenice Belediyesi tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın desteği ile 7 yıl önce hizmete açılan Ihlamur Terastaki bungalov evleri Ramazan Bayramı'nda tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Tatilcilerin rezervasyonlarını günler öncesinden yapması dolayısıyla seyirlik tepesi ve orman manzarası ile dikkat çeken bungalov evlerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Öte yandan bungalovlarda konaklayacak olan ziyaretçiler tesiste bölgenin doğa ve yaban hayatının zenginliğini göstermek amacıyla açılan Flora (Bitki) ve Fauna (Hayvan) Müzesini görme imkanı bulacak.

İşletme Müdürü Yaşar Çaylı, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, tesiste Ramazan Bayramı'nda yoğunluğun arttığını belirterek, "32 bungalovumuzun tamamı birinci ve ikinci bayram doldu. Üç ve dördüncü günlerimizde yüzde elli civarında doluluk oranına ulaştık. Bundan tabii çok son derece memnunuz. Bu da bize cesaret veriyor. Yapılacak olan yatırımlarımızı da bize teşvik etmek açısından bizi heveslendiriyor açıkçası" dedi.

Ziyaretçilerin çoğunluğunun çevre illerden olduğunu ifade eden Çaylı, tesiste bungalovların yanı sıra müze ve 5 ile 7 metre yükseklikte iki salıncağın bulunduğunu söyledi.

Tesiste yapılan etkinliklerle alakalı bilgi veren Çaylı, "Onun dışında rehber eşliğinde isteyen müşterilerimize doğa yürüyüşleri yaptırıyoruz. Bitki tanıtımını ile ilgili görevli arkadaşlarımız var. Gelen tatilci arkadaşlarımıza dolu dolu günler geçirmelerini sağlayıp, ona göre ağırlıyoruz" diye konuştu.

Bir önceki yıla göre bungalovlarda konaklama oranını yüzde 100 artırdıklarını anlatan Çaylı, düzenledikleri reklam kampanyalarıyla tesisin tanıtılmasına katkı sağladıklarını dile getirdi.

Konaklamaların gecelik kişi başı bin 500 TL olduğunu bildiren Çaylı, "Önümüzdeki yaz boyunca müşterilerimizi artırarak buradan sağlanan gelirle tesiste havuz gibi yatırımlar yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.