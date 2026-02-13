İhracat Başarıları Ödüllendirildi - Son Dakika
İhracat Başarıları Ödüllendirildi

13.02.2026 21:17
AHKİB, 2025'te en fazla ihracat yapan firmaları ödüllendirerek Türkiye'nin ihracat hedeflerini vurguladı.

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB), 2025'te birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi.

Birlik tarafından dış satımda öne çıkan firmaların ödüllendirilmesi için düzenlenen tören, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) hizmet binasında gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ihracatının 2025 yılında arttığını söyledi.

Dış satımdaki artışın kendileri için önemli olduğunu dile getiren Gültepe, ihracattaki artışların kendilerini motive ettiğini belirtti.

Gültepe, ihracattaki büyümenin ve istikrarın önemli olduğunu anlatarak, "Amacımız, Türkiye'yi önümüzdeki dönemlerde ihracat dünyası içerisinde ilk 10 ülke arasına koyabilmektir." dedi.

Türkiye'nin ihracatta önemli özelliklere sahip olduğuna işaret eden Gültepe, hazır giyim ve tekstil sektörlerinden 2026 ve sonrası için güzel şeyler beklediklerini vurguladı.

Gültepe, TİM olarak bütün sektörlerin yol haritasını çıkartacaklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Tüm sektörler için orta ve uzun vadede ne yapmamız gerektiğinin çalışmalarını 2 ay içerisinde kamuoyu, Bakanlar ve Cumhurbaşkanı'mız ile paylaşacağız. Türkiye'nin 2026'daki ihracatı bence yüzde 4, yüzde 5 oranında, yine bazı sektörlerin artışıyla beraber artmaya devam eder. Çünkü gayri safi milli hasılanın, milli gelirin artması Türk toplumunun gelirinin artması demek, daha fazla refah seviyesi içerisinde yaşaması demek."

TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci de ayakları yere basan çözümlere ve projelere ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

AHKİB Başkanı Gürkan Tekin ise birliklerinin 2025 yılındaki ihracat rakamlarına ilişkin bilgi verdi.

Konuşmaların ardından 2025'te en fazla ihracat yapan firmalara ödülleri verildi.

Kaynak: AA

