İhracat Ocakta Yüzde 5,8 Artış Gösterdi

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Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artışla 21 milyar 164 milyon dolara yükseldi. İthalat da yüzde 10,2 yükselerek 28 milyar 847 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığının ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat ocakta 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 5,8 yükselerek 21 milyar 164 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 10,2 artışla 28 milyar 847 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 8,3 artarak 50 milyar 11 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 24,2 artışla 7 milyar 682 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 3 puan azalarak yüzde 73,4, enerji verileri hariç tutulduğunda 6,1 puan azalışla yüzde 88,8, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 6,4 puan gerileyerek yüzde 93,2 oldu.

Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en çok ihracat yüzde 7,8 artış ve 10 milyar 706 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 7,1 artış ve 7 milyar 861 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 5,1 azalış ve 2 milyar 481 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 93,3 (19 milyar 756 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 4,6 (964 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,5 (317 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Ocakta en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 781 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 369 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 205 milyon dolarla İngiltere geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 48,4 olarak hesaplandı.

Ocakta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 8 milyar 945 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 859 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu, 3 milyar 90 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İthalat verileri

Ocakta en çok ithalat yüzde 9,5 artış ve 20 milyar 977 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 27,9 artış ve 4 milyar 231 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 2,3 azalış ve 3 milyar 592 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" izledi.

Sektörlere göre ithalatın payı imalat sanayisinde yüzde 77,3 (22 milyar 290 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 15,8 (4 milyar 567 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 4,5 (1 milyar 308 milyon dolar) olarak hesaplandı.

Ocakta en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 192 milyon dolarla Rusya, 4 milyar 86 milyon dolarla Çin ve 2 milyar 297 milyon dolarla ABD oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 60,6 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 7 milyar 796 milyon dolarla Asya, 7 milyar 615 milyon dolarla Avrupa Birliği ve 6 milyar 64 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak sıralandı.

Yıllık bazda dış ticaret açığı yüzde 14,8 azaldı

GTS kapsamında 12 aylık yıllıklandırılmış dış ticaret verilerine göre, Şubat 2024-Ocak 2025 döneminde ihracat, bir önceki döneme kıyasla yüzde 2,6 artarak 263 milyar 17 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ithalat yüzde 2,2 azalışla 346 milyar 680 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 0,2 azalışla 609 milyar 697 milyon dolar olarak hesaplandı.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 14,8 azalarak 83 milyar 662 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,9 oldu.