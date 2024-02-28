İhsan Kurnaz, basın kuruluşlarını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İhsan Kurnaz, basın kuruluşlarını ziyaret etti

İhsan Kurnaz, basın kuruluşlarını ziyaret etti

Cumhur İttifakı İlkadım Belediyesi Adayı İhsan Kurnaz, seçim çalışmaları kapsamında kentteki basın kuruluşlarını ziyaret etti. Kurnaz, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürlüğü'nü de ziyaret ederek projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. İlkadım ilçesinin son 5 yılda hizmetlerden mahrum kaldığını belirten Kurnaz, Cumhur İttifakı ekibiyle seçim çalışmalarını yürüttüklerini ve İlkadım Belediyesini AK Parti belediyeciliği ve Cumhur İttifakı gücüyle buluşturacaklarını söyledi.

28.02.2024 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı İlkadım Belediyesi Adayı İhsan Kurnaz, seçim çalışmaları kapsamında kentteki basın kuruluşlarını ziyaret etti.

Program kapsamında Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürlüğü'nü de ziyaret eden Kurnaz, AA Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'e projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kurnaz, gerçekleştirdiği ziyarette, İlkadım ilçesinin başarısız belediyecilik anlayışıyla son 5 yılda hizmetlerden mahrum kaldığını söyledi. Bu kaybı telafi etmek için Cumhur İttifakı ekibiyle seçim çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Kurnaz, "Seçim programlarımız kapsamında görüyoruz ki, hemşehrilerimiz kararını vermiş. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İlkadım Belediyesini, AK Parti belediyeciliği ve Cumhur İttifakı gücüyle buluşturacağız. Cumhur İttifakı kazanacak, İlkadım kazanacak." dedi.

Kurnaz'a AA Samsun Bölge Müdürü Demir, AA'nın1923 yılında hem Türkiye'de hem de Dünya'da yaşanan gelişmeleri kronolojik olarak ele aldığı "YILLIK 1923" isimli eserini hediye etti.

Kaynak: AA

İlkadım Belediyesi, İlkadım, Samsun, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İhsan Kurnaz, basın kuruluşlarını ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 18:57:59. #1.13#
SON DAKİKA: İhsan Kurnaz, basın kuruluşlarını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement