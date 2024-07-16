İhsangazi'de doğalgaz temel atma programı düzenlendi - Son Dakika
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İhsangazi'de doğalgaz temel atma programı düzenlendi

Kargaz Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara, İhsangazi ilçesinde doğalgaz hizmetinin 2026 sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı. İhsangazi'ye taşımalı sistemle hizmet verilecek ve bu sayede ilçedeki konut ve işyerlerinin yüzde yetmişi doğalgaz kullanabilecek. Şu anda 54 abone bulunurken, kalan potansiyelin de doğalgaz kullanmaya davet edildiği belirtildi.

16.07.2024 18:07
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İhsangazi'de doğalgaz temel atma programı düzenlendi.

Kent meydanında düzenlenen törende konuşan Kargaz Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara 2026 sonu itibari ile Kastamonu ilçelerinde doğalgaz olmayan ilçe kalmayacağını bildirdi.

Taşımalı sistem doğalgaz ile İhsangazi'ye hizmet vereceklerini belirten Kara "Bu yıl sonu itibari ile İhsangazi ilçesinde on kilometre hat yapılmış olacak. Bu hatla beraber ilçedeki konut ve işyerlerinin yüzde yetmişi doğalgaz kullanabilir duruma gelecek. Bu da binden fazla konut ve işyeri anlamına geliyor. Şu anda elli dört abonemiz gözüküyor. Yıl sonuna kadar kalan potansiyeli de doğalgaz kullanmaya davet edip konfordan yararlanmalarını diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İhsangazi'de doğalgaz temel atma programı düzenlendi - Son Dakika

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