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İhsangazi'de doğalgaz temel atma programı düzenlendi.

Kent meydanında düzenlenen törende konuşan Kargaz Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara 2026 sonu itibari ile Kastamonu ilçelerinde doğalgaz olmayan ilçe kalmayacağını bildirdi.

Taşımalı sistem doğalgaz ile İhsangazi'ye hizmet vereceklerini belirten Kara "Bu yıl sonu itibari ile İhsangazi ilçesinde on kilometre hat yapılmış olacak. Bu hatla beraber ilçedeki konut ve işyerlerinin yüzde yetmişi doğalgaz kullanabilir duruma gelecek. Bu da binden fazla konut ve işyeri anlamına geliyor. Şu anda elli dört abonemiz gözüküyor. Yıl sonuna kadar kalan potansiyeli de doğalgaz kullanmaya davet edip konfordan yararlanmalarını diliyoruz." dedi.