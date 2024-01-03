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İhsaniye'de "100. Yıl Kaymakamlık Kupası" final maçıyla sona erdi.
Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara, ilçedeki 12 kurum katıldı.
Turnuvayı, final maçında Eğitimgücü'ne setlerde 3-2 üstünlük sağlayan Gölbaşı takımı kazandı.
Karşılaşma sonrası ödül töreni düzenlendi.
İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici, törende, turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti.
Son Dakika › Güncel › İhsaniye'de 100. Yıl Kaymakamlık Kupası Finali Gölbaşı Takımının Zaferiyle Sonuçlandı - Son Dakika