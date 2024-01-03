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İhsaniye'de 100. Yıl Kaymakamlık Kupası Finali Gölbaşı Takımının Zaferiyle Sonuçlandı - Son Dakika
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İhsaniye'de 100. Yıl Kaymakamlık Kupası Finali Gölbaşı Takımının Zaferiyle Sonuçlandı

İhsaniye ilçesinde düzenlenen '100. Yıl Kaymakamlık Kupası' final maçı, Eğitimgücü takımına karşı oynayan Gölbaşı takımının 3-2'lik setlerle galibiyetiyle sona erdi. Turnuvaya katılan 12 kurumun mücadele ettiği maçlar, Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Karşılaşmanın ardından ödül töreni düzenlendi ve İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti.

İhsaniye\'de 100. Yıl Kaymakamlık Kupası Finali Gölbaşı Takımının Zaferiyle Sonuçlandı
03.01.2024 - 10:53,
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İhsaniye'de "100. Yıl Kaymakamlık Kupası" final maçıyla sona erdi.

Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara, ilçedeki 12 kurum katıldı.

Turnuvayı, final maçında Eğitimgücü'ne setlerde 3-2 üstünlük sağlayan Gölbaşı takımı kazandı.

Karşılaşma sonrası ödül töreni düzenlendi.

İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici, törende, turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti.

Kaynak: AA
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