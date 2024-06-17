İhtiyaç sahibi aileler için kurbanlıkların kesimine başlandı - Son Dakika
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İhtiyaç sahibi aileler için kurbanlıkların kesimine başlandı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Konya'da kestiği kurbanlıkların etlerini, öncelik deprem bölgesi olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.

17.06.2024 09:15
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İhtiyaç sahibi aileler için kurbanlıkların kesimine başlandı

KONYA - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Konya'da kestiği kurbanlıkların etlerini, öncelik deprem bölgesi olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.

Türkiye Diyanet Vakfı, 2024 yılı vekaletle kurban organizasyonu çerçevesinde Konya'da 7 bin 280 hisse kurbanlık kesimine başladı. Kurban kesim çalışmalarının sonrası TDV öncelik deprem bölgesi olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.

"Konya'da kurban etleri yaklaşık olarak 22 bin 800 kişiye ulaştırılabilecek"

Hazırlanan kurban etlerinin yaklaşık 23 bin kişiye ulaştırılacağını ifade eden TDV Satın Alma Uzman Yardımcısı Mustafa Eşer, "Konya'da 7 bin 280 hisse kurban var. Kurbanlar canlı olarak bakıldı, daha sonra vekaletler, isimler tek tek okunarak kurban kesimine başlatıldı. Etler parçalanıp eksi 4 derecede soğuk havalara alınıyor. Bir gün burada bekletildikten sonra etler kemiklerinden ayrılacak. 5 ile 10 kilogramlık poşetler halinde şoklanacak. Eksi 35 derecede bir gün de o şekilde bekletiyoruz. Daha sonra eksi 18 derecede araçlarla birinci önceliğimiz deprem bölgesi daha sonra da Türkiye'deki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışıyoruz. Konya'da kurban etleri yaklaşık olarak 22 bin 800 kişiye ulaştırılabilecek. Bize gelen etlerin vatandaşımıza ulaşmak için çalışıyoruz" dedi.

"Emanetlerini inşallah ihtiyaç sahiplerine sağ ve salim olarak ileteceğiz"

Kurban işlemlerinin kendisini de mutlu ettiğini anlatan Uzman Yardımcısı Mustafa Eşer, "Kendi ailemden uzağım ama her seferinde yine bu şekilde deprem görevlerinde bulunuyorum. Yurt içi ve yurt dışı bu sene elhamdülillah Konya'dayım bu beni sevindiriyor. Belki ailemden uzağım ama dediğim gibi 22 bin vatandaşımızı sevindireceğiz. Bu bize gerçekten mutluluk sağlıyor. Vakfımıza ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na güvenerek vekaletlerini veren bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Kurbanlarını Allah kabul etsin. Görevimizin başındayız. Emanetlerini inşallah ihtiyaç sahiplerine sağ ve salim olarak ileteceğiz, ulaştıracağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Türkiye, Kurban, Deprem, Konya, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İhtiyaç sahibi aileler için kurbanlıkların kesimine başlandı - Son Dakika

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