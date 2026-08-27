İhtiyaç Sahibi Çocuklara Destek - Son Dakika
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İhtiyaç Sahibi Çocuklara Destek

İhtiyaç Sahibi Çocuklara Destek
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Muhtar Altıparmak, çocukların okul ihtiyaçlarını gizlice karşılayarak 175 öğrenciye yardım etti.

İZMİR'in Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi Muhtarı Şerif Ali Altıparmak (60), 2,5 yıldır ihtiyaç sahibi çocukların okul kıyafeti ve ayakkabı ihtiyaçlarının karşılanması için mahalle esnafı ile hayırseverleri buluşturuyor. Yardımları çocuklara gizlice ulaştıran Altıparmak, geçen yıl 175 öğrencinin ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtip, "Bir çocuğu mutlu etmek çok hoşuma gidiyor. Artık bir görevimmiş gibi hissetmeye başladım" dedi.

Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi Muhtarı Şerif Ali Altıparmak, göreve geldiği 2,5 yıldan bu yana ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak için mahalle esnafı ve hayırseverleri bir araya getiriyor. Çocukların okul kıyafeti ve ayakkabı ihtiyaçlarını karşılayan Altıparmak, yardımların doğrudan çocuklara ve ailelerine ulaştırılmasını sağlıyor. Muhtarlıkta da ihtiyaç sahipleri için kıyafet ve ayakkabı bulunduran Şerif Ali Altıparmak, geçen yıl mahallede 175 öğrenciye destek olduklarını söyledi. Kendisinin de kırsal bir mahallede büyüdüğünü belirten Altıparmak, çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için hayırseverlerle esnaf arasında adeta bir köprü olduklarını ifade edip, "İhtiyaç sahibi olan öğrencilerimize işverenlerin, hayırseverlerin katkılarıyl yine aynı mahallemizde olan esnafımızla aracılık yapıyoruz. Bu esnada bizim hiçbir şekilde elimize para değmiyor. Hayırsever, direkt esnafımıza parayı havale ediyor veya elden götürüp veriyor" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZI SEVİNDİRMEK BENİ DE SEVİNDİRİYOR'

İhtiyaç sahibi çocuklar için bir fiş hazırladıklarını anlatan Şerif Ali Altıparmak, "Bu fişi imzalıyoruz, çocuğun ismini yazıyoruz. Çocuğa veya velisine veriyoruz. Gidiyorlar, giyinip kuşanıp geri geliyorlar. Çocuklarımızı sevindirmek beni de sevindiriyor. Hiçbir şekilde hayırsever çocuğu görmüyor, aileyi görmüyor. Desteklerinden dolayı bütün esnafımıza, hayırseverlere çok teşekkür ediyoruz. Çünkü esnaf arkadaşımızın da katkısı çok büyük" diye konuştu.

YARDIMLAR GİZLİ YAPILIYOR

Muhtarlığın okul caddesi üzerinde bulunmasının ihtiyaç sahibi çocukları fark etmelerini kolaylaştırdığını söyleyen Altıparmak, yardımların çocukların mahcup olmaması için gizli şekilde yapıldığını belirtip, "Sabahları veya öğleden sonra öğrenciler çıktığında geçerken bakıyoruz. Ayakkabısı eski olan, üzerinde montu olmayan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize de buradan destek vermeye çalışıyoruz. Tabii bu defa da yanında arkadaşı olmadan çağırmaya özen gösteriyoruz. Öğrenci de dışarıdan almış gibi evine mutlu bir şekilde gidiyor. Bir çocuğu mutlu etmek çok hoşuma gidiyor. Artık bir görevimmiş gibi hissetmeye başladım. Ben de zaten kırsal bir mahalleden geldiğim için böyle bir projeye başlamak istedim. Daha da büyüyerek devam etmesini istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İhtiyaç Sahibi Çocuklara Destek - Son Dakika

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