III. Eğitimde Yapay Zekâ Zirvesi'nde Teknolojinin Eğitime Etkisi Vurgulandı

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'III. Eğitimde Yapay Zekâ Zirvesi'ne Millî Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit ve İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür katıldı. Zirvede, eğitimde yapay zekâ uygulamaları detaylı olarak ele alındı ve uzmanların katkılarıyla oturumlar yapıldı.

Macit, konuşmasında teknolojinin artık bir gereklilik olduğunu vurgulayarak, dünyada AR-GE'ye ayrılan 700 milyar dolarlık bütçeden 20 milyar doların yapay zekâ için harcandığını belirtti. Ayrıca, eğitim alan çocukların mezun olduklarında mevcut iş kollarının yarısının ortadan kalkabileceğini ifade etti.

Yentür ise, zirvenin üçüncüsünü gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyleyerek, yapay zekânın artık bir gelecek senaryosu değil, günümüzün meselesi olduğunu vurguladı. Geçmiş iki zirvede 20 bin öğretmene ulaştıklarını, İstanbul'da iki meslek lisesinde yapay zekâ eğitimi başlattıklarını ve Türkiye'nin ilk Bilim ve Teknoloji anaokulunu hayata geçirdiklerini açıkladı.

Zirveye ayrıca İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Millî Teknoloji ve Yapay Zekâ Genel Müdürü Sadullah Uzun ve diğer üst düzey yetkililer katılım sağladı.