İİT'den BMGK'ya Gazze için Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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İİT'den BMGK'ya Gazze için Ateşkes Çağrısı

24.07.2025 00:33
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İİT, Gazze için kalıcı ateşkes talep etti; savaş suçlarını kınadı ve uluslararası topluma çağrı yaptı.

NEW İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) görevini yerine getirme ve Gazze'de kalıcı ateşkes sağlama çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde üst düzey katılımla açık oturumla İsrail- Filistin meselesi ele alındı.

Dönem Başkanı'nın Türkiye olduğu İİT'nin adına Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız bir konuşma yaptı.

Gazze'de kalıcı bir ateşkese yönelik son müzakereler ve dolaylı görüşmelerin ardından doğan umut kıvılcımlarının hemen sonuç vermemesinin üzüntü verici olduğunu kaydeden Yıldız, "Bu durum, özellikle Gazze'deki Filistin halkını yasa dışı işgalin devam eden dehşetiyle, açlık ve mahrumiyetin en acı verici şekilleriyle baş başa bırakmaktadır. Her geçen gün, Gazze halkı dayanılmaz ve hayatı tehdit eden koşullarda yaşam savaşı verirken, daha fazla masum hayat yitirilmektedir." ifadelerini kullandı.

İİT Grubu'nun Gazze Şeridi'nde İsrail işgali tarafından işlenen soykırım, zorla yerinden etme, aç bırakma ve yıkım dahil olmak üzere suçların tırmanışını güçlü bir şekilde kınadığını bir kez daha vurgulayan Yıldız, "İİT, bu eylemleri savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar olarak görmektedir." dedi.

İsrail'in Gazze'deki yerli Filistinli sivil nüfusunu zorla yerinden etmeyi amaçlayan planlı stratejisinin temel insan haklarının ve uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukukun tüm normlarının açık bir ihlali olduğunu söyleyen Yıldız, İİT'nin BMGK'yı Orta Doğu'daki bu uzun süredir devam eden krizin tarihi kritik döneminde, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına dair birincil sorumluluğunu üstlenmeye davet ettiğinin altını çizdi.

Yıldız, "İİT Grubu, Konsey'i, kalıcı ateşkese yönelik tüm yönleriyle uygulanacak olan mevcut müzakerelerin desteklenmesi çağrısında bulunmaktadır." mesajını verdi.

İİT, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırganlığını şiddetle kınadı

Aynı şekilde, İİT Grubu'nun İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırganlığını şiddetle kınadığına dikkati çeken Yıldız, " Bu vesileyle, İsrail saldırganlığına karşı Suriye hükümetinin meşru müdafaa hakkını desteklediğimizi ifade ediyor ve uluslararası toplumun, İsrail'in Suriye topraklarındaki devam eden ihlallerine karşı uluslararası hesap verebilirlik mekanizmalarının işletilmesi dahil olmak üzere, üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesinin gerekliliğini vurguluyoruz." diye konuştu.

Türkiye'den, Uluslararası Filistin Konferansı'na destek çağrısı

Türkiye adına yaptığı konuşmada Büyükelçi Ahmet Yıldız, gelecek hafta BM'de gerçekleşecek Uluslararası Filistin Konferansı'nı tarihi bir fırsat olarak değerlendirdi.

Türkiye'nin tüm üye devletleri adil, kapsamlı ve kalıcı bir barış için kolektif çabaları yeniden canlandırma fırsatını değerlendirmeye çağırdığını aktaran Yıldız, "Bu doğrultuda, Filistin Devleti'nin uluslararası alanda daha fazla tanınmasının ve BM'ye tam üyeliğinin sağlanmasının, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi yolunda kritik adımlar olduğunun altını çiziyoruz." dedi.

Yıldız, BMGK'yı Gazze'deki acılara son vermek, BM Şartı'nın ilkelerini korumak için birlik, kararlılık ve ahlaki netlikle harekete geçmeye davet ettiklerini belirterek, "Gazze'de derhal ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması, uluslararası hukuka uygun olarak insani yardımların engelsiz erişimi ve iki devletli çözüme yönelik acil ve yenilenmiş bir taahhüt çağrılarımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Filistin Konferansı hakkında Büyükelçi Yıldız, "Bu, tarihi bir fırsattır. Tüm Konsey üyelerinin bu fırsatı değerlendirmesini ve konferansın başarısına katkı sunmasını umuyoruz." vurgusunu yaptı.

Kaynak: AA

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