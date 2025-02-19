İİT'den Fiji'nin Kudüs Büyükelçiliği Kararına Kınama

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Güney Pasifik'te yer alan Fiji'nin İsrail'deki büyükelçiliğini işgal altındaki Kudüs kentinde açma kararını kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka'nın duyurduğu karara tepki gösterildi.

Bunun Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili tüm kararların yanı sıra uluslararası hukuka aykırı kışkırtıcı bir adım olarak nitelendirildiği açıklamada, Fiji'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma duyurusunun özellikle de BM Güvenlik Konseyinin 478 sayılı kararına aykırı olduğu kaydedildi.

Kudüs kentinin 1967 yılından beri işgal edilen Filistin topraklarının bölünmez parçası olduğu vurgulanan açıklamada, Fiji hükümetine söz konusu kararından vazgeçmesi çağrısı yapıldı.

Fiji Başbakanı Rabuka, 14 Şubat'ta Münih Güvenlik Konferansı'nda İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile bir araya gelmiş, görüşmede, Kudüs'te büyükelçilik açma niyetlerini dile getirmişti.

Fiji Dışişleri Bakanlığı da hükümetlerinin, Fiji'nin İsrail'deki büyükelçiliğinin Kudüs'te bulunmasına karar verdiği açıklamıştı.