İİT'den İsrail'e Acil Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İİT'den İsrail'e Acil Uyarı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İİT, Batı Şeria'daki İsrail saldırılarına karşı uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısı yaptı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarındaki artış konusunda uyarıda bulunarak, uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısı yaptı.

İİT, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan saldırılara dair açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin koruması altında aşırılık yanlısı sömürgeci yerleşimci grupların gerçekleştirdiği organize terörün tırmanışının endişeyle takip edildiği" belirtildi.

Açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Kusra beldesinin günlerdir maruz kaldığı kuşatma ve saldırılara işaret edildi.

Bu uygulamaların, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Kudüs dahil Batı Şeria'da gerçekleştirilen öldürme, yerleşim faaliyetleri ve ilhak ile altyapının tahrip edilmesi suçlarının devamı niteliğinde olduğu vurgulandı.

İİT, Filistinlilerin zorla yerinden edilmeye çalışılmasının uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararlarının açık ihlali olduğuna dikkati çekti.

İİT'den uluslararası topluma çağrı

İİT, uluslararası topluma İsrail'e baskı yapılması amacıyla "mümkün olan tüm diplomatik, hukuki ve ekonomik tedbirlerin" uygulanması çağrısında bulundu.

Açıklamada, "sistematik suçlar" şeklinde nitelendirilen eylemlerin durdurulması için İsrail'e baskı yapılması ve bunlardan sorumlu kişilerin uluslararası ceza hukuku kapsamında hesap vermesi amacıyla uluslararası adalet mekanizmalarının etkinleştirilmesi gerektiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin güneybatısında, Arrabe ve Yabaad beldeleri arasında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bir araca biber gazıyla saldırması sonucu aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 3 Filistinli yaralanmıştı.

Filistin'in Sesi Radyosu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin doğusunda bulunan El-Buveyre bölgesindeki evlere saldırdığını ve evlere ateş açtığını bildirmişti.

Radyo ayrıca İsraillilerin, Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısındaki Deyr Ammar beldesinin doğusunda Filistinlilere ait arazileri tahrip ettiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İİT'den İsrail'e Acil Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum’da 50 yıl önce kuyudan çıkan suyun köpükleri alev alıyor, elleri yumuşatıyor Erzurum'da 50 yıl önce kuyudan çıkan suyun köpükleri alev alıyor, elleri yumuşatıyor
Adana Demirspor taraftarları belediye binasına girmeye çalıştı, ortalık karıştı Adana Demirspor taraftarları belediye binasına girmeye çalıştı, ortalık karıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ve gazileri kabul etti: Türkiye’yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ve gazileri kabul etti: Türkiye'yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız
Ünlü gazeteci Yavuz Donat 11. Anadolu Medya Ödülleri’ni köşesine taşıdı Ünlü gazeteci Yavuz Donat 11. Anadolu Medya Ödülleri'ni köşesine taşıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’de huzurun yüzyılında kardeşlik türküleri söyleyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de huzurun yüzyılında kardeşlik türküleri söyleyeceğiz
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti

16:12
UltrAslan’da kriz büyüyor Muğla tribün liderinden Sebahattin Şirin’e küfürlü sözler
UltrAslan'da kriz büyüyor! Muğla tribün liderinden Sebahattin Şirin'e küfürlü sözler
15:51
Ve Trabzonspor’da Salah kararı verildi Kasımpaşa maçının kadrosu açıklandı
Ve Trabzonspor'da Salah kararı verildi! Kasımpaşa maçının kadrosu açıklandı
15:41
Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi
Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi
15:26
Hatay Kumlu’da vahim iddialar Bakan Tekin’e çağrıda bulundular: Lütfen bu duruma el atın
Hatay Kumlu'da vahim iddialar! Bakan Tekin'e çağrıda bulundular: Lütfen bu duruma el atın
14:47
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin’in ölüm nedeni belli oldu
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu
13:43
Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı
Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar! Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 16:41:02. #7.12#
SON DAKİKA: İİT'den İsrail'e Acil Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.