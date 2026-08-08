İİT'den Mekke Anlaşmasına Destek

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı.

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın imzasıyla yayımlanan açıklamada, söz konusu anlaşma, üç ülkenin bölgesel ve uluslararası işbirliğinin temellerini güçlendirme konusundaki kararlılığını yansıtan önemli bir stratejik adım olarak nitelendirildi.

Anlaşmanın bölge ve İslam dünyasında güvenlik ve istikrarın desteklenmesi açısından temel bir dayanak oluşturduğu ifade edilen açıklamada, artan güvenlik tehditleri karşısında ortak hareket etme, üye ülkeler arasında dayanışma ve ortaklık anlayışını güçlendirme iradesinin önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada, anlaşmayı imzalayan Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan liderleri takdir edilerek, "bu tarihi anlaşmanın hem bölge hem de uluslararası toplum yararına barış, kalkınma ve refah getirmesi" temennisinde bulunuldu.