İİT Genel Sekreterliği'nde 15 Temmuz sergisi açıldı - Son Dakika
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İİT Genel Sekreterliği'nde 15 Temmuz sergisi açıldı

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Daimi Temsilciliği Genel Sekreterlik Merkezinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı fotoğraf sergisi açıldı. Sergi, Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğu tarafından düzenlendi ve 15 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek. Açılışta Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile Türkiye'nin İİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cenk Uraz konuşma yaptı. Sergi, Türk halkının 15 Temmuz'da demokrasiye ve egemenliğe karşı gösterdiği cesareti hatırlatmayı amaçlamaktadır.

10.07.2024 18:21
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Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Daimi Temsilciliği Genel Sekreterlik Merkezinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğundan yapılan yazılı açıklamaya göre 15 Temmuz'a kadar ziyaret edilecek serginin açılışı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile gerçekleşti.

Daha sonra İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ve Türkiye'nin İİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cenk Uraz konuşma yaptı.

Taha, 15 Temmuz'un Türkiye tarihinde unutulmaz bir gün teşkil ettiğini belirterek, sergiye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İİT Genel Sekreteri, sözlerine şöyle devam etti:

"Türk halkı, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasisine ve egemenliğine yönelik büyük bir tehditle karşı karşıya kalmıştır. Zorluklar karşısında, toplumun her kesiminden insanlar, demokrasi, özgürlük ve ulusal bütünlüğe olan sarsılmaz bağlılıklarını ifade etmek için olağanüstü bir cesaretle ayağa kalktılar.

Bu sergi, o tarihi gecenin dokunaklı bir hatırlatıcısı olarak hizmet etmekte ve bir ulusun anayasasını, demokratik değerlerini ve birliğini koruma kararlılığının özünü yansıtmaktadır."

Serginin açılışında konuşan Türkiye'nin İİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cenk Uraz da İİT Genel Sekreterliğine ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

Büyükelçi Uraz, "Türk milleti, demokrasisini koruma mücadelesinde gösterdiği güçlü dayanışma için ümmete ve İİT'ye minnettardır." ifadelerini kullandı.

Toplantıya İİT Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları, İİT Genel Sekreterliği yetkilileri ve Cidde' de mukim Daimi Temsilciler dahil yaklaşık 70 kişi katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İİT Genel Sekreterliği'nde 15 Temmuz sergisi açıldı - Son Dakika

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