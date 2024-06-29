İİT, İsrail'in Filistin topraklarını yasallaştırma talebini kınadı - Son Dakika
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İİT, İsrail'in Filistin topraklarını yasallaştırma talebini kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılması talebinin onaylanmasını şiddetle kınadı. İİT, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, 5 kaçak yerleşim birimini yasallaştırmasına ve binlerce yeni yerleşim birimini inşa etme planına tepki gösterildi. Tel Aviv yönetiminin, işgal altındaki Kudüs kentinde kiliselere ve bağlı kuruluşlara dayattığı vergilere de tepki gösterilen açıklamada, İsrail'in tüm bunlarla Filistin halkına yönelik etnik temizlik, tehcir ve soykırım politikalarını sürdürdüğüne işaret edildi. İsrail'in, Filistin topraklarındaki işgalini sağlamlaştırmak amacıyla aldığı tüm kararların uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları gereği geçersiz olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca işgal altındaki yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik devam eden saldırılarına dikkat çekildi. Açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırım suçlarını durdurma çağrısında bulunuldu. İsrail Güvenlik Kabinesi, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in talebi üzerine Batı Şeria'nın 'B bölgesi'nde bulunan 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasını onaylamıştı.

29.06.2024 02:59
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılması talebinin onaylanmasını şiddetle kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, 5 kaçak yerleşim birimini yasallaştırmasına ve binlerce yeni yerleşim birimini inşa etme planına tepki gösterildi.

Tel Aviv yönetiminin, işgal altındaki Kudüs kentinde kiliselere ve bağlı kuruluşlara dayattığı vergilere de tepki gösterilen açıklamada, İsrail'in tüm bunlarla Filistin halkına yönelik etnik temizlik, tehcir ve soykırım politikalarını sürdürdüğüne işaret edildi.

İsrail'in, Filistin topraklarındaki işgalini sağlamlaştırmak amacıyla aldığı tüm kararların uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları gereği geçersiz olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca işgal altındaki yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik devam eden saldırılarına dikkat çekildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırım suçlarını durdurma çağrısında bulunuldu.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in talebi üzerine Batı Şeria'nın "B bölgesi"nde bulunan 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasını onaylamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İİT, İsrail'in Filistin topraklarını yasallaştırma talebini kınadı - Son Dakika

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