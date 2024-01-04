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İİT, Somaliland ile Etiyopya arasındaki anlaşma sonrası Somali'nin toprak bütünlüğüne saygı çağrısı yaptı - Son Dakika
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İİT, Somaliland ile Etiyopya arasındaki anlaşma sonrası Somali'nin toprak bütünlüğüne saygı çağrısı yaptı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Kızıldeniz'e ulaşma arzusu taşıyan Etiyopya arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrası Somali'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısı yaptı. İİT Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Somali'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden her türlü eylemin reddedildiğine dikkati çekildi.

İİT, Somaliland ile Etiyopya arasındaki anlaşma sonrası Somali\'nin toprak bütünlüğüne saygı çağrısı yaptı
04.01.2024 - 13:31,
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Kızıldeniz'e ulaşma arzusu taşıyan Etiyopya arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrası Somali'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

İİT Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Somali'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden her türlü eylemin reddedildiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, İİT Tüzüğü ve uluslararası hukuk uyarınca üye devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme taahhüdü çerçevesinde Somali'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

İİT'nin Somali ile dayanışma içinde olduğunun altı çizilen açıklamada, bölgede güvenlik, barış ve istikrarın korunması gereğine işaret edildi.

Etiyopya, hem ticari hem de askeri olarak kıyıları kullanabilecek

Etiyopya ile Somaliland arasında liman kullanımı ve denize erişim için 1 Ocak'ta mutabakat zaptı imzalanmıştı. Mutabakat zaptı, Etiyopya'nın hem ticari hem de askeri olarak Somaliland kıyılarında faaliyet yürütmesine izin veriyor.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.

Etiyopya'nın Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somaliland'la yaptığı anlaşma, son yıllarda tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu alevlendirdi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, komşusu Etiyopya'nın Somaliland'la yaptığı deniz erişimi anlaşmasının hiçbir hükmü olmadığını belirterek, "Somali'de size (Etiyopya'ya) verilebilecek hiçbir şey yok." ifadesini kullanmıştı.

Arap Birliği ve Afrika Birliği de Etiyopya ile Somaliland arasında deniz erişim işbirliğine yönelik "Kızıldeniz'de askeri üs inşası ve liman geliştirilmesinin önünü açan" anlaşmayı reddettiğini ve kınadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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Etiyopya, Somali, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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