İİT ve Arap Birliği'nden Sudan Saldırılarına Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İİT ve Arap Birliği'nden Sudan Saldırılarına Kınama

İİT ve Arap Birliği, Sudan'da devlet altyapısına yönelik saldırıları kınadı, barış çağrısında bulundu.

05.05.2025 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği, Sudan'ın doğusundaki Port Sudan ve Kassala kentlerindeki saldırıları kınadı.

İİT Genel Sekreterliği, Port Sudan ve Kassala kentlerindeki devlete ait altyapı ve kritik tesislere yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit ettiği vurgulandı.

Sudan'da sivillerin korunmasına yönelik sorumlulukların yerine getirilmesi, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının, Sudan halkının yaşadığı sıkıntıların sonlandırılmasının zorunlu olduğu ve bu konuda 11 Mayıs 2023'teki Cidde Bildirisi'ne uyulması istenen açıklamada, iç savaşın sonlandırılması ve Sudan'da barış sağlanması için çalışılması çağrısı yapıldı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da yaptığı yazılı açıklamada, Sudan'ın Port Sudan ve Kassala'daki saldırıları şiddetle kınadı.

Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından insansız hava araçları (İHA) ile devletin kritik tesislerine saldırılar düzenlendiğini belirten Ebu Gayt, Sudan devletini yıkmaya yönelik planlar konusunda uyarıda bulundu.

Ebu Gayt, saldırının Sudan'ın geleceği ve toprak bütünlüğüne yönelik olumsuz etkisinin yanı sıra Kızıldeniz ve bölgedeki bölgesel istikrar ve barışı da tehdit ettiğini ifade etti.

Sudan Ordu Sözcüsü Nebil Abdullah, dün HDK'nin intihar dronlarıyla Osman Digna Hava Üssü'nü, bir depoyu ve Port Sudan'daki bazı sivil tesisleri hedef aldığını açıklamıştı.

Söz konusu saldırılara yönelik eleştiri ve kınamalar devam ederken, Enerji ve Petrol Bakanlığı bugün yaptığı bir açıklamada, Port Sudan'daki stratejik depolara "terörist saldırı" düzenlendiğini saldırı sonucu ülkenin en büyük yakıt depolarında yangın çıktığı ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel İİT ve Arap Birliği'nden Sudan Saldırılarına Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır ölümler Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu Sır ölümler! Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu
Arda Güler’den Celta Vigo ağlarına füze Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına füze
Netanyahu, Tel Aviv’e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a misilleme sözü verdi Netanyahu, Tel Aviv'e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'a misilleme sözü verdi
Süper Lig’e çıkan ikinci takım belli gibi Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli gibi
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı
Kadıköy’de kazanan Kara Kartal Beşiktaş, Fenerbahçe’yi deplasmanda devirdi Kadıköy'de kazanan Kara Kartal! Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi
Fenerbahçe, bu sezon İstanbul’da derbi kazanamadı Fenerbahçe, bu sezon İstanbul'da derbi kazanamadı
Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in kendisine verdiği sırrı açıkladı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in kendisine verdiği sırrı açıkladı
Maça çıkmadan şampiyon oldular Bundesliga’nın en büyüğü Bayern Münih Maça çıkmadan şampiyon oldular! Bundesliga'nın en büyüğü Bayern Münih
Batman Çayı’nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı Batman Çayı'nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı
Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş’ı alkışladı Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş'ı alkışladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 18:44:35. #7.12#
SON DAKİKA: İİT ve Arap Birliği'nden Sudan Saldırılarına Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.