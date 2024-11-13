İkbal Konferansı Türkiye-Pakistan Dostluğunu Pekiştirdi - Son Dakika
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İkbal Konferansı Türkiye-Pakistan Dostluğunu Pekiştirdi

İkbal Konferansı Türkiye-Pakistan Dostluğunu Pekiştirdi

Türkiye’nin Büyükelçiliği ve YEE'nin düzenlediği konferansta Türkiye-Pakistan ilişkileri vurgulandı.

13.11.2024 14:47
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Pakistan'da, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğiyle "İkbal'in Fikir Dünyası Bağlamında Türkiye-Pakistan Dostluğu" başlıklı konferans düzenlendi.

Başkent İslamabad'daki Allame İkbal Açıköğretim Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Allame İkbal Açıköğretim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nasir Mahmut, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Dr. Mehmet Toyran, YEE Pakistan Delegasyon Başkanı Halil Toker, diplomatlar, kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.

Pakistan'ın milli şairi Allame Muhammed İkbal'in doğumunun 147. yılı nedeniyle düzenlenen konferansta iki ülkenin milli marşları okundu, program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Konferansta konuşan Büyükelçi Neziroğlu, Pakistan'ı evi gibi gördüğünü belirterek, "Çünkü bizim için Türkiye ile Pakistan arasında hiçbir fark yok. Uzun yıllar birlikte olduk, birlikte çalıştık. Gelecekte de birlikte yürüyeceğiz. Türk ve Pakistan halkları olarak çok güçlü ve köklü tarihi ilişkilerimiz var." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin birbirine destek olduğunu belirten Neziroğlu, 23 Ekim'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından, Pakistanlı yetkililerin Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu açıkladığını hatırlattı.

Neziroğlu, Pakistan'daki görevi süresince iki ülke ilişkilerini güçlendirmek, siyasi, ekonomik, askeri, sosyal, kültürel ve eğitim olmak üzere her alanda kardeşliğe katkıda bulunmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Türkiye'de farklı üniversitelerde okuyan 5 binden fazla Pakistanlı öğrenci bulunduğunu aktaran Neziroğlu, Pakistanlı öğrenciler için geçen yıl 150'den fazla burs tahsis edildiğini bildirdi.

Neziroğlu, "Bugün burada toplanırken, sözleri dünyanın dört bir yanındaki milyonlara ilham vermeye devam eden vizyoner bir şair, filozof ve düşünürün mirasını onurla ve derin bir saygıyla anıyoruz." dedi.

İkbal'in kendisi için "deniz feneri" gibi olduğunu ifade eden Neziroğlu, "Eğer yolunuzu kaybederseniz, sizi doğru yola yönlendirebilir. Üstelik o bir eylem adamı, boş laf değil. Özellikle zamanlarını sadece şikayetlerle harcayan gençler için harika bir model." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İkbal Konferansı Türkiye-Pakistan Dostluğunu Pekiştirdi - Son Dakika

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