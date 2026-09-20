IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani: Terörsüz Türkiye sürecine desteğe hazırız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani: Terörsüz Türkiye sürecine desteğe hazırız

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani: Terörsüz Türkiye sürecine desteğe hazırız
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talabani, Süleymaniye'deki Türkiye Vize Merkezi'nin açılışında Terörsüz Türkiye sürecini tam anlamıyla desteklediklerini ve ihtiyaç halinde destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Sürecin tarihi olduğunu ve herkes için altın fırsatlar sunduğunu belirten Talabani, barışın egemen olması gerektiğini vurguladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, Terörsüz Türkiye sürecini desteklediklerini belirterek, üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Süleymaniye'deki Türkiye Vize Merkezi'nin açılışına katılan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro Üyesi Talabani, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin Süleymaniye'nin yeniden inşası ve imarında önemli bir rolü olduğunu dile getiren Talabani, 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında Süleymaniye'deki projelerde çalışanların Türkiye'den geldiğine işaret ederek, "Bazı engeller vardı fakat artık onlar da kalktı. Türkiye'den daha fazla yatırım ve işbirliği bekliyoruz." dedi.

Talabani, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de "Türkiye'deki barış sürecini tam anlamıyla destekliyoruz. Hangi konuda ihtiyaç olursa destek vermeye hazır olduğumuzu açıkladık. Bu, çok önemli bir süreçtir ve hepimiz sabırlı olmalıyız. Çünkü bu tarihi bir süreçtir ve herkes için altın fırsatlar sunmaktadır. Barış daima egemen olmalıdır." görüşlerini paylaştı.

IKBY'de yeni hükümetin kurulmasıyla ilgili soruları da yanıtlayan Talabani, şunları kaydetti:

"Hükümetin kurulması süreci durmadı ve devam ediyor. Irak'ın güçlü olması Irak Kürdistan Bölgesi'nin zayıf olması anlamına gelmiyor. Çünkü biz de Irak'ın bir parçasıyız ve Irak'ı daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Erbil ile Bağdat arasında tüm konularda müzakereler devam ediyor. Biz iyimseriz."

Kaynak: AA
Başbakan YardımcısıDış PolitikaPolitikaTürkiyeGüncelDünyaVizeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İntihar için çatıya çıktı, polis ikna etmeye çalışırken sızdı kaldı İntihar için çatıya çıktı, polis ikna etmeye çalışırken sızdı kaldı
Dünyanın konuştuğu olayda yeni gelişme İsrail imzayı attı Dünyanın konuştuğu olayda yeni gelişme! İsrail imzayı attı
Rize’de sağanak sonrası içme suyu alarmı: Kaynağı belirsiz sulara dikkat Rize'de sağanak sonrası içme suyu alarmı: Kaynağı belirsiz sulara dikkat
Klip çekiminde binadan para atıldı, vatandaşlar kapıştı Klip çekiminde binadan para atıldı, vatandaşlar kapıştı
Samandağ’da yaralı bulunan sokak köpeğine ateş eden kişi belirlendi Evinde arama yapıldı Samandağ'da yaralı bulunan sokak köpeğine ateş eden kişi belirlendi! Evinde arama yapıldı
Oğuzhan Koç’a konserde ilginç hediye Şaşkınlığını gizleyemedi Oğuzhan Koç'a konserde ilginç hediye! Şaşkınlığını gizleyemedi
19:05
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:50
Vedat Muriqi’den resital Fenerbahçe’den Eyüpspor’a karşı tarihi fark
Vedat Muriqi'den resital! Fenerbahçe'den Eyüpspor'a karşı tarihi fark
18:18
Macaristan Başbakanı Peter Magyar’a festivalde saldırı
Macaristan Başbakanı Peter Magyar'a festivalde saldırı
18:08
Kadir İnanır’ın yaklaşık 1 milyar TL’lik servetinin ayrıntıları ortaya çıktı
Kadir İnanır’ın yaklaşık 1 milyar TL’lik servetinin ayrıntıları ortaya çıktı
17:42
Ukrayna, Rusya’nın başkenti Moskova’daki petrol rafinerisini vurdu
Ukrayna, Rusya’nın başkenti Moskova’daki petrol rafinerisini vurdu
17:17
Trump’tan İran’a sürpriz mesaj “Pezeşkiyan ile görüşmeye hazırım“ dedi, masadaki seçenekleri açıkladı
Trump'tan İran'a sürpriz mesaj! "Pezeşkiyan ile görüşmeye hazırım" dedi, masadaki seçenekleri açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 20:13:09. #.0.2#
SON DAKİKA: IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani: Terörsüz Türkiye sürecine desteğe hazırız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement