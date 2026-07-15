Ikby Başbakanı Barzani'den 15 Temmuz Mesajı: "Türk Devletinin Seçilmiş Kurumlarını Savunurken Şehitleri Anıyoruz"

(ANKARA) - Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenleri adı, Türkiye'ye barış ve refah temennisinde bulundu.

Barzani, 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Barzani, "Türkiye'deki darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde, Türk devletinin seçilmiş kurumlarını savunurken şehit düşenleri anıyor ve onlara saygılarımızı sunuyoruz. Siyasi şiddet her şeklinde kınanmalıdır. Komşumuz Türkiye'nin barış ve refahının devamını diliyoruz" dedi.