IKBY'den İran İddialarına Yalanlama

(ANKARA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanlık Ofisi'nden Aziz Ahmed, "binlerce Iraklı Kürt'ün İran'a girerek kara harekatı başlattığı" iddialarını yalanladı. Ahmed, X'te yaptığı paylaşımda, "Tek bir Iraklı Kürt dahi sınırı geçmedi. Bu haberler tamamen asılsız" dedi.

Ahmed, X hesabından yaptığı açıklamada, bazı medya organlarında yer alan "binlerce Iraklı Kürt'ün İran'da kara operasyonu başlattığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti."Tek bir Iraklı Kürt dahi sınırı geçmedi. Bu haberler tamamen asılsız" ifadelerini kullanan Ahmed, söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetti.

İddialar, ABD merkezli Fox News'in bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı, "binlerce Iraklı Kürt'ün İran'da kara operasyonu başlattığı" yönündeki haberin ardından gündeme geldi. Erbil merkezli bazı medya kuruluşları da söz konusu iddiaların Kürt siyasi ve askeri çevreler tarafından reddedildiğini aktardı.