İKÇÜ, dezavantajlı genç yetişkinlere veri analisti eğitimi sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İKÇÜ, dezavantajlı genç yetişkinlere veri analisti eğitimi sunuyor

İKÇÜ, dezavantajlı genç yetişkinlere veri analisti eğitimi sunuyor

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından yürütülen 'Dezavantajlı Genç Yetişkinlerin Veri Yoluyla Güçlendirilmesi Analitik Eğitimi' (E-DATA) projesi, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenmeye değer bulundu. Proje kapsamında 80 kursiyer, veri analisti olmak için eğitim alacak. Eğitimlerin teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirileceği proje, gençlerin istihdam potansiyelini artırmayı hedefliyor.

01.06.2024 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının desteklenmeye değer bulduğu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) "Dezavantajlı Genç Yetişkinlerin Veri Yoluyla Güçlendirilmesi Analitik Eğitimi" (E-DATA) projesinin açılış töreni düzenlendi.

İKÇÜ'den yapılan açıklamaya göre üniversitenin koordinasyonunda, İzmir Teknoloji ve Bilişim Derneği, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye İş Kurumu, İzmir Kalkınma Ajansı, Ege Bölgesi Sanayi Odası ile Uluslararası Akademisyenler Birliği ortaklığınca yürütülecek projeye katılacak 80 kursiyer "veri analisti" olacak.

Projenin açılışı nedeniyle Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşen törende konuşan İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Akbulut, üniversite olarak sanayi ile yakın iş birliği içinde çalışmaya devam ettiklerini, gençlere sundukları fırsatların onların kariyer yolculuklarında önemli birer adım olacağını belirtti.

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Ferhan Elmalı da eğitimlerin 512 saati teorik ve uzaktan eğitim, 240 saati ise yüz yüze ve iş yeri uygulamalı olduğunu belirterek, E-DATA Projesinin istihdam potansiyeline işaret etti.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Katip Çelebi, İzmir, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İKÇÜ, dezavantajlı genç yetişkinlere veri analisti eğitimi sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:58 1 ton domuz eti ele geçirildi Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
12:33 Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza
12:05 Jose Mourinho’nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum
12:02 Erdoğan bayramdan önce CHP’yi ziyaret edecek ’’Kırmızı çizgi’’ vurgusu dikkat çekti Erdoğan bayramdan önce CHP'yi ziyaret edecek! ''Kırmızı çizgi'' vurgusu dikkat çekti
11:32 İsrail vahşetinin durması artık an meselesi Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan’ı aradı İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı
13:01 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi
11:27 Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi
11:24 Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı
11:23 A Milli Takım’da deprem Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da deprem! Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
11:23 İsrail’in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu Hedefte Netanyahu var İsrail'in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu? Hedefte Netanyahu var
10:53 Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş
10:32 Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza “Teşekkür“ etti Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
10:03 Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
09:54 Acun Ilıcalı kararını verdi İşte Hull City’nin yeni teknik direktörü Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 14:35:44. #1.12#
SON DAKİKA: İKÇÜ, dezavantajlı genç yetişkinlere veri analisti eğitimi sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement