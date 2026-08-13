İki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu
Adana'da kaybolan Suriye uyruklu iki çocuğun cansız bedenleri Ceyhan Nehri'nde bulundu.
İKİNCİ ÇOCUĞUN DA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Adana'da serinlemek için girdikleri Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Salih Süleyman'ın ardından Salih Rami'nin de suya girdiği bölgeden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. İki çocuğun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Haber-Kamera: ADANA,
Kaynak: DHA
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