İki çocuk annesi öğretmen eşini vurup intihar etti - Son Dakika
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İki çocuk annesi öğretmen eşini vurup intihar etti

İki çocuk annesi öğretmen eşini vurup intihar etti
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Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde Bahri Ö., boşanma aşamasındaki öğretmen eşi Özlem Ö.’yü tabancayla ağır yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti. Öğle arasında eve geldiği sırada vurulan iki çocuk annesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Özlem Ö. hastanede tedavi altına alınırken, durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Bahri Ö.'nün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde Bahri Ö., boşanma aşamasındaki öğretmen eşi Özlem Ö.’yü tabancayla ağır yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti. Hastaneye kaldırılan iki çocuk annesi kadının durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Keçiborlu ilçesindeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bahri Ö. ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Özlem Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

EŞİNİ VURDUKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Bahri Ö., yanındaki tabancayla eşine ateş açtı. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, Bahri Ö. aynı silahı göğsüne dayayıp tetiği çekerek canına kıydı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, çifti yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Bahri Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Bahri Ö.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

ÖĞLE ARASINDA EVE GELMİŞTİ

Vücudunun çeşitli yerlerinden birden fazla kurşunla ağır yaralandığı tespit edilen Özlem Ö. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İki çocuk annesi Özlem Ö.'nün Keçiborlu Şehit İsa Baydilli Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olduğu ve olayın okulun öğle arasında eve geldiği esnada yaşandığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Keçiborlu, Isparta, Otopsi, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki çocuk annesi öğretmen eşini vurup intihar etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mtrxpdqq8w mtrxpdqq8w:
    başlıkla haber içeriği uyumsuz başlıkta kadın yaptı sandım düzgün haber yapın 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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