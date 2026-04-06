İki Firari Hükümlü Bilecik'te Yakalandı

Bilecik ve Osmaneli ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğulpaşa köyü Yeşilçimen mevkisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı uygulamada, T.Ç'nin (42) İzmir Menemen Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden ve hakkında farklı 17 dosya ile "Açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak ile ısrarlı takip" suçundan 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de merkez Selbükü köyü mevkisinde yaptığı uygulamada, "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan Ç.D.'yi (55) yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.