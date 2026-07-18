İki İşçi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Büyükşehir Belediyesine ait 3 hafriyat kamyonunun karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden işçilerden Emre Çelik'in (40) cenazesi toprağa verildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesince İvedikköy Mahallesi 3832. Cadde'de dün yürütülen yol açma çalışmaları sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden Çelik'in cenazesi, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi.
Çelik'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çelik'in ailesi, yakınları ve iş arkadaşları katıldı.
Olay
Ankara Büyükşehir Belediyesince İvedikköy Mahallesi 3832. Cadde'de dün yürütülen yol açma çalışmaları sırasında, freni patlayan Ömer Sütçü (36) yönetimindeki 06 DY 4311 plakalı hafriyat kamyonu, Emre Çelik'in (40) kullandığı 06 COS 880 ve Mustafa Sandıklı idaresindeki 06 DU 7291 plakalı kamyonlara çarpmıştı.
Çarpışmanın etkisiyle alev alan Çelik'in içinde bulunduğu kamyon, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu söndürülmüştü. Kazada Ömer Sütçü ve Emre Çelik, hayatını kaybetmişti.
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