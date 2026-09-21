İki kişi Bursa Osmangazi'de kavgada vuruldu, yaralı 'Amin desenize' diye bağırdı - Son Dakika
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İki kişi Bursa Osmangazi'de kavgada vuruldu, yaralı 'Amin desenize' diye bağırdı

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İki kişi Bursa Osmangazi\'de kavgada vuruldu, yaralı \'Amin desenize\' diye bağırdı
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Bursa Osmangazi'de parkta iki grup arasında çıkan kavgada Hamza Ç.'nin ateş açması sonucu B.O. (17) ile kendisi bacağından vuruldu. Sedyeyle ambulansa taşınan Hamza Ç.'nin 'Allah devletimize zeval vermesin' dedikten sonra çevredekilere 'Amin desenize' diye bağırdığı görüldü.

BURSA'da, parkta iki grup arasında çıkan kavgada Hamza Ç., belinden çıkardığı tabancayla ateş ettiği sırada karşı taraftaki B. O. (17) ile kendisini bacağından vurdu. Sedyeyle ambulansa taşınan yaralı Hamza Ç.'nin "Allah devletimize zeval vermesin" dedikten sonra çevresindekilere "Amin desenize" diyerek tepki göstermesi dikkat çekti.

Olay, akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Hamza Ç. ile parkta bulunan kalabalık bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede Hamza Ç., belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı.

KENDİSİNİ DE BACAĞINDAN VURDU

Hamza Ç.'nin tabancasından çıkan mermilerden biri karşı gruptaki B.O.'nun bacağına isabet ederken, şüpheli Hamza Ç. de silahın ateş alması sonucu kendisini de bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

'AMİN DESENİZE' DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Hamza Ç.'nin, sedye ile ambulansa taşındığı sırada "Allah devletimize zeval vermesin" dediği, ardından da duruma tepkisiz kalan çevredeki vatandaşlara dönerek "Amin desenize" diye bağırdığı görüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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