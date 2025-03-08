İki Kuşak, Bir Ses: Sanat Sergisi Açıldı - Son Dakika
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İki Kuşak, Bir Ses: Sanat Sergisi Açıldı

Nejla ve Gözde Sarı'nın eserleriyle kadın yaratıcılığı sergisi Kepez'de ziyaretçilerini bekliyor.

08.03.2025 16:16
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Mozaik sanatçısı Nejla Sarı ve ressam kızı Gözde Sarı'nın eserlerinden "İki Kuşak, Bir Ses 8 Mart'ta Kadın Yaratıcılığının İzleri" sergisi açıldı.

Kepez Belediyesi Modern Sanatlar Galerisinde ziyarete açılan sergide, mozaik sanatçısı Nejla Sarı ile ressam ve heykeltıraş kızı Gözde Sarı'nın resim, heykel ve mozaik 26 eseri yer alıyor.

Açılışta konuşan Nejla Sarı, küçük yaşlardan itibaren sanatla uğraştığını ifade ederek, sergide doğal çakıl mozaikten oluşan 11 eserinin yer aldığını dile getirdi.

Sarı, "Kızımla birlikte hayat ansiklopedimize bir anı daha ekledik. Ortak bir sergide buluştuk. Güzel bir projeydi. Bugün burada kızımla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Gözde Sarı ise 13 resim ve 2 heykel çalışmasının sergide yer aldığını ifade etti.

Projeye 1 yıl önce başladıklarını belirten Sarı,"Annemle birlikte çalışmak harika bir deneyimdi. İki farklı kuşak ve teknik bir araya gelerek, bütün farklılıkların güzelliklerle birleşebileceğini gösterdi." dedi.

Sergi, 8 Nisan Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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