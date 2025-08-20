İki Şüpheli Hırsızlık Nedeniyle Tutuklandı - Son Dakika
İki Şüpheli Hırsızlık Nedeniyle Tutuklandı

20.08.2025 12:06
Ümraniye'de hırsızlık yapan 2 şüpheli, çaldıkları eşyalarla yakalanarak tutuklandı.

Ümraniye'de farklı tarihlerde iş yeri ve araçlardan ayakkabı, metal çubuk, talaş ve ayçiçeği yağı çaldıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 4 Ağustos'ta Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde park halindeki bir araçtan 135 bin lira değerinde 5 koli ayakkabı, 8 Ağustos'ta Yukarı Dudullu Mahallesi'ndeki iş yerinden 300 bin lira değerinde metal çubuk ile talaş, 11 Ağustos'ta da Esenşehir Mahallesi'nde park halindeki tırdan 80 bin lira değerinde ayçiçeği yağının çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Ekiplerce tespit edilen şüpheliler B.S. ve K.K. Çekmeköy Selim Dede Caddesi üzerinde çaldıkları yağlar ile beraber yakalandı.

Yapılan sorgulamada, B.S'nin 16, K.K.'nın da 4 suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, istanbul, Politika, Ümraniye, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki Şüpheli Hırsızlık Nedeniyle Tutuklandı

11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talep edildi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talep edildi
10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
